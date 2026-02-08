《陽光女子合唱團》票房破4億！傳將在「中國上映」 發行商首度發聲了

記者王培驊／綜合報導

《陽光女子合唱團》演員全台映後巡迴場場爆滿，口碑持續發酵，帶動二刷、三刷熱潮。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

電影《陽光女子合唱團》票房一路攀升，累積全台突破4億元後，不只在台灣掀起熱潮，也意外在中國網路社群引發討論。隨著電影確定3月5日於香港上映，陸網近期頻頻出現「是否將引進中國」的猜測聲浪，甚至流出疑似片商作品牆照片，引發影迷熱議。

《陽光女子合唱團》劇情感動不少人。（圖／壹壹喜喜提供）

對此，發行商壹壹喜喜電影股份有限公司回應《三立新聞網》，針對外界盛傳中國上映一事，直言「目前沒有收到任何相關資訊，沒有聽說中國要上片的消息」，間接為網路傳言踩下煞車，《陽光女子合唱團》是否能登上中國院線，目前仍屬未知數，現階段並無任何確定計畫，後續發展仍有待觀察。

《陽光女子合唱團》每個演員又跳又唱，超級全能。（圖／壹壹喜喜提供）

事實上，《陽光女子合唱團》自跨年檔上映後，票房表現呈現罕見的「逆勢成長」，上映初期反應平穩，之後靠著觀眾口碑持續發酵，一路衝進台灣影史票房前三名，成為近年最具代表性的黑馬國片。電影由林孝謙執導，改編自韓國電影《美麗的聲音》，描述一群背景各異的女性受刑人，透過組成合唱團彼此扶持，也找回人生出口，翁倩玉更睽違47年再度主演台灣電影，成為話題之一。

隨著成績亮眼，電影海外動向自然備受關注。陸網不少網友表達期待，直言「很想看」、「等了很久終於有一部想進戲院的片」，也有人被預告片情緒打動，形容「看起來就會哭」。但同時也有討論指出，片中包含大量台灣在地語言、監獄背景，以及性別與家庭議題，恐怕會面臨審查門檻，就算真的引進，也可能出現刪減情況。

