《陽光女子合唱團》票房破9400萬 收容人監獄看片哭成淚海

電影《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等豪華陣容，自去年底上映後，好評不斷，票房更是逆勢成長，截至1月18日全台票房突破9472萬，也是導演林孝謙與編劇呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，有機會再創破億票房之作。

《陽光女子合唱團》全台票房突破9472萬，鍾欣凌前往台南武聖夜市宣傳。（圖／ 壹壹喜喜電影 提供 ）

近期不少影迷在分享，在看完《陽光女子合唱團》後，哭得一把鼻涕一把眼淚，還PO出一坨衛生紙的畫面。在上週的映後場，不僅出現了許多演員進場之後，觀眾繼續哭不停的畫面，還有一名女學生爆哭被鍾欣凌安慰。

安心亞在新竹影城發放面紙讓觀眾可以安心哭哭。（圖／ 壹壹喜喜電影 提供 ）

鍾欣凌分享，「我女兒念幼稚園的時候不就是去吃點心、睡午覺怎麼會有壓力，但是醫師說其實小朋友去學校每一個社交對他們都是壓力，其實所有的人每個小孩或是大人都在經歷一些高低起伏，都是課程但是也都會讓你的人生開出一朵花。然後愛著接住你的人，當別人的太陽。」一番話感動在場的每一位觀眾。

《陽光女子合唱團》描述一群女性獄友們悲歡離合的故事情節，引發許多觀眾的共感與共鳴，法務部矯正署臺中女子監獄在電影上映前聯繫電影公司，希望有機會邀請主創把電影帶到獄中，放映給無法到戲院觀看的收容人觀賞。許多情節也讓收容人頻頻拭淚紅了眼眶。在劇情中當飾演收容人的演員們被欺負，當劇中角色遭受不公、最終獲得正義的段落出現時，全場更是起立鼓掌。近千名收容人在135分鐘的觀影中獲得深刻共鳴。映後分享時，新人何曼希更在起鬨下即興表演高難度劈腿，讓現場氣氛瞬間轉為歡樂，也象徵重新出發的力量。

何曼希在台中女子監獄與收容人對談。（圖／ 壹壹喜喜電影 提供 ）

其中一位帶著年幼孩子在獄中生活的母親，感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，但看到電影裡的人沒有放棄，我也提醒自己要努力成為孩子的好榜樣。」她表示孩子是她的「小陽光」，希望未來能成為讓孩子驕傲的媽媽。臺中女子監獄典獄長林順斌也表示，透過電影與音樂的力量，希望讓收容人在有限的空間裡，依然能感受到心靈的自由與希望。

