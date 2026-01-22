《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生

《陽光女子合唱團》票房破億，歡樂女星嗨翻影廳。（圖／壹壹喜喜電影）





《陽光女子合唱團》截至今（22）日全台票房近新台幣1.4億元，導演林孝謙與編劇呂安弦昨日晚間率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希舉辦破億特別歡樂放映場，與觀眾一同分享這份來之不易的喜悅。除台灣票房表現亮眼外，馬來西亞上映一週也奪下單日票房冠軍，雙喜臨門，讓寒冷夜晚充滿暖流。同時在現場還特別安排播放了導演林孝謙精心設計的〈快樂真快樂〉的MV影片，希望大家看電影感動流淚之外也可以充滿歡樂氣氛。

廣告 廣告

活動現場氣氛熱烈，演員們輪番向觀眾致謝。陳意涵笑說自己平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼的成績。苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。鍾欣凌提醒大家在寒冷時節好好照顧自己，也別忘了接住身邊的人。

安心亞則希望電影能為努力生活的人帶來力量：「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛」。孫淑媚更驚喜即興為壽星觀眾唱生日快樂歌，還送上雞腿製造笑聲。首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姊姊們笑虧：「我都等了40年才拿到破億！」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了！」但是何曼希感動哽咽感謝劇組與姊姊們的溫暖，現場也被編劇呂安弦亂Cue表演跳舞，現場歡笑聲不斷。

越洋連線為翁倩玉慶生 全場合唱生日快樂歌送暖日本

活動中更驚喜越洋連線至日本，為即將於1月24日生日的翁倩玉送上祝福。苗可麗幽默開場，現場笑聲連連，翁倩玉也親切與演員、觀眾互動。全場200多位觀眾與演員一同合唱生日快樂歌，讓原本以為會獨自過生日的翁倩玉感動不已。她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。

票房破億拍照留念 女星接龍祝福嗨唱不散場

活動尾聲，眾人手持「12000000」數字氣球合影留念，並接龍送上新年祝福：「馬年行大運、馬上發財、馬上成功、馬上幸福、馬上快樂！」希望好運快馬加鞭、不順都請下馬。最後一群女星甚至把麥克風帶出影廳，歌聲仍在廳內迴盪，為這場破億慶功夜畫下熱鬧又溫暖的句點。



【更多東森娛樂報導】

●《陽光女子合唱團》群星爆衝突 ！陳意涵「獄中生小孩」成關鍵

●「台版Jennie」孫淑媚辣曬馬甲線！曝逆齡生長4字秘招

●大銀幕首作將上映 李多慧傳上半年減少活動

