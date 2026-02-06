「陽光女子合唱團」票房衝4.39億 超越「那些年」

（中央社記者洪素津台北6日電）國片「陽光女子合唱團」票房持續爆發，片商表示，截至昨晚票房累積至4億3900萬，已超過2011年國片「那些年，我們一起追的女孩」；「那些年」導演九把刀也展現風度發文恭喜。

國片「陽光女子合唱團」除是全台票房冠軍，更是台灣近年最具代表性的現象級作品之一。片商表示，截至昨晚票房累積已達4億3900萬，是台灣影史國片票房前10名，也超越2011年國片「那些年，我們一起追的女孩」創下的紀錄。

「那些年，我們一起追的女孩」導演九把刀也在社群媒體發文祝賀，「大恭喜神片『陽光女子合唱團』！票房超越！傳說中的校園神鵰俠侶！恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」文末也註記，「紀錄就是用來打破的，每個錯身而過的國片強者都是英雄。」（編輯：龍柏安）1150206