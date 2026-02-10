"陽光女子合唱團"票房近5億大關 李遠:相信過年會破紀錄

生活中心／綜合報導

電影陽光女子合唱團，上映以來，票房與觀眾的淚水成正比，一路直衝，已經接近5億大關，榮登國片票房亞軍，有望打破17年前的海角七號，全台最大票倉，出現在台南的威秀影城，進帳2300多萬，不少民眾都在二刷，社群更出現哭哭挑戰，文化部長李遠也坦言自己有哭，相信過年會破紀錄。

「今天是台北木偶團，加入台灣品牌團隊。」

戲台上，福祿壽三仙下凡賜福，搭配鑼鼓節奏，熱鬧非凡，台北木偶劇團入選文化部台灣品牌團隊，部長李遠現身支持，希望台灣傳統文化繼續發光，同樣讓人期待的，還有國片票房，睽違17年，出現排名大洗牌！

台灣國片電影票房排名。（圖／民視新聞）預告片：「這裡是監獄啊，根本不適合養小孩，妳也說那三歲之前啊，我都還是可以照顧她不是嗎？」

陽光女子合唱團，將突破五億票房，在國片排名上，一路超越大尾鱸鰻、那些年、還有賽德克巴萊上集，穩坐亞軍寶座，距離冠軍海角七號的5.3億紀錄，只差臨門一腳。

文化部長李遠說：「一定會在過年，就破了這個紀錄，我在看的時候非常感動，他們竟然把所有人類的，可能激發情感的東西，都擺進去，製片跟導演他們都說，剛開始他們的票房沒那麼好，文化幣的助力，他們整個（票房）就起來，所以我聽到這樣講，我就覺得還蠻高興。」

就連文化部長也看到落淚，影廳擺出大包衛生紙，散場還晚點開燈，讓民眾盡情釋放淚水，社群更流行這句話，男兒有淚不輕彈，除非陽光女子合唱團。

海角七號與陽光女子合唱團兩部國片都在台灣掀起旋風。（圖／民視新聞）觀影民眾說：「海角七號我看了不會掉眼淚，但是這一部，我看了我一直擦，我的衛生紙都用了半包了，感人啊就一直流眼淚。」

二刷母女說：「感動啦女兒給我準備衛生紙，二刷了還是想哭。」

當年海角七號在暑假上檔，遇上連續颱風假助攻，與陽光女子合唱團相同的，都是著墨小人物故事，走溫馨感人路線，也有朗朗上口的歌曲，更關鍵的都遇到好萊塢大片空檔期，票房同樣呈現北熱、南更熱。陽光的全台最大票倉，出現在台南，單家進帳就有2300多萬。

不少民眾看了直流淚。（圖／民視新聞）威秀影城公關部資深經理李光爵說：「進入春節檔期之後，我相信（陽光女子合唱團），還可以獨走一段時間，農曆年節有兩部國片，除了功夫還有雙囍，這三部片在做宣傳的時候，他們三部片都互相在幫忙彼此，這是一個很好的一個循環。」

影城業者也看好今年賀歲國片，可以搭上陽光旋風，一起開出亮眼成績。

