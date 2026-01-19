《陽光女子合唱團》票房逼近億元大關 獄中放映「全場起立鼓掌」

導演林孝謙、編劇呂安弦、演員何曼希15日在台中女子監獄參加收容人觀影活動。（圖／壹壹喜喜）

《陽光女子合唱團》全台票房成績突破9472萬，日前法務部矯正署臺中女子監獄，特別聯繫電影公司，希望有機會邀請主創把電影帶到獄中，放映給無法到戲院觀看的收容人觀賞。導演林孝謙得知此特別邀約時立刻應允，更和編劇呂安弦、演員何曼希，於1月中旬一起出席這場在監獄中放映，別具意義又超感人的特別活動。

何曼希在台中女子監獄的映後活動表演劈腿。（圖／壹壹喜喜）

在放映過程中現場放映過程中笑聲與淚水交織，許多情節也讓收容人頻頻拭淚紅了眼眶。在劇情中當飾演收容人的演員們被欺負，當劇中角色遭受不公、最終獲得正義的段落出現時，全場更是起立鼓掌。近千名收容人在 135 分鐘的觀影中獲得深刻共鳴。映後分享時，新人何曼希更在起鬨下即興表演高難度劈腿，讓現場氣氛瞬間轉為歡樂，也象徵重新出發的力量。

其中一位帶著年幼孩子在獄中生活的母親，感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，但看到電影裡的人沒有放棄，我也提醒自己要努力成為孩子的好榜樣。」她表示孩子是她的「小陽光」，希望未來能成為讓孩子驕傲的媽媽。臺中女子監獄典獄長林順斌也表示，透過電影與音樂的力量，希望讓收容人在有限的空間裡，依然能感受到心靈的自由與希望。

