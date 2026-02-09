《陽光女子合唱團》站上國片票房亞軍！曾愷玹美翻罕見現身謝票

【緯來新聞網】《陽光女子合唱團》本周票房已到4億8800萬元，連續4周霸榜全台票房冠軍，擊敗《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》站上台灣電影影史票房第二的位置。導演林孝謙率領劇中「方科長」苗可麗和獄警陳庭妮去台南，映後活動，許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手舉牌吸引苗可麗注意；台北則由編劇呂安弦帶著子弟兵羅晨恩，與客船飾演媽媽的41歲曾愷玹，與觀眾朋友相見歡，甚至唸出片中陳意涵寫給的她的信。

曾愷玹（左）片中收養羅晨恩。（圖／壹壹喜喜提供）

苗可麗與陳庭妮是獄方代表，現場認真還原在電影合唱團員被誤會偷竊，挺身而出為收容人大罵警察的劇情之外，陳庭妮更是與全場觀眾猜拳送春聯，讓全場充滿歡樂氣氛。



提到自己因為演出《陽光女子合唱團》，苗可麗被許多國高中生的觀眾注意到，馬上感受到許多年下觀眾的熱情，甚至連逛街的時候都被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，感到很開心；陳庭妮同樣感受到觀眾的熱情。

苗可麗（左起）、林孝謙、陳庭妮很受觀眾歡迎。（圖／壹壹喜喜提供）

最近因演出《陽光女子合唱團》「收養媽媽」角色的曾愷玹，許多網友在網路上面狂問那位演出「子晴媽媽的演員是誰」，釣出許多人的回憶殺。除了曾愷玹之外，也有網友驚訝發現飾演何曼希媽媽的人就是是何如芸。



編劇在電影活動上，拿出劇中陳意涵寫給曾愷玹的信，當她唸出手中的信，有觀眾發文說：「我一邊打字一邊哭是正常的嗎？」信件內容是：「我不是不想靠近她，而是因為我希望她的人生可以輕一點、亮一點，不必替任何人承擔過去。」讓映後變成了電影另外一個彩蛋。

