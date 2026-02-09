《陽光女子合唱團》站上臺灣影史票房第2名

記者王丹荷／綜合報導

電影《陽光女子合唱團》全臺票房來到4億8800萬，連續4週霸榜全臺票房冠軍，同時也確立其站上臺灣電影影史票房第2名。

主創團隊週末持續勤跑謝票活動，導演林孝謙率苗可麗、陳庭妮特別到臺南，尤其是大票倉臺南南紡威秀影城單家進帳2300多萬的票房成績，傲踞全臺。映後活動中許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手舉牌吸引苗可麗注意。苗可麗並還原片中合唱團員被誤會偷竊，她挺身而出為收容人大罵警察的劇情，陳庭妮則與全場觀眾猜拳送春聯，讓全場充滿歡樂氣氛。

苗可麗提到自己因為演出《陽光女子合唱團》，被許多國高中生的觀眾注意到了，馬上感受到許多年下觀眾的熱情，連逛街的時候都被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，讓她很開心！陳庭妮也提到搭高鐵南下，一到高鐵站就已經感受到許多熱情的歡迎之外，到了影廳更是感受到大家的熱情穿透銀幕。

臺北則由編劇呂安弦帶著子弟兵羅晨恩與在電影中飾演收養媽媽的曾愷玹與觀眾朋友相見。網路上狂問演出子晴媽媽的演員是誰？釣出許多人的回憶殺，紛紛回答就是「我不配」的曾愷玹、她是晴依、有演過周杰倫的《不能說的秘密》等留言。也有網友驚訝發現，原來飾演宥心媽媽的女星是何如芸，大讚導演神選角。

編劇也突然拿出陳意涵以片中「惠貞」的角色寫給子晴媽媽的信，當曾愷玹念出信中的字句時，也有觀眾也用手機錄影後上傳網路說：「我一邊打字一邊哭是正常的嗎？」而惠貞信中說：「我不是不想靠近她，而是因為我希望她的人生可以輕一點、亮一點，不必替任何人承擔過去…」讓映後變成了電影另外一個花絮彩蛋。

導演林孝謙（前排左起）率陳庭妮、苗可麗前往臺南謝票。（壹壹喜喜提供）

編劇呂安弦（右起）與羅晨恩、曾愷玹現身臺北場謝票活動。（壹壹喜喜提供）