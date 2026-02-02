《陽光女子合唱團》蕭子墨對戲安心亞！麥可律師成亮點 他自曝：看2次一樣哭慘

【緯來新聞網】演員蕭子墨近年在戲劇與電影作品中持續累積亮眼表現，接連在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次，也讓觀眾看見他更多不同面向的表演可能。

演員蕭子墨近年在戲劇與電影作品中持續累積亮眼表現。（圖／三和娛樂提供）

蕭子墨在《幸運閣》中飾演存在於回憶中的關鍵人物，是奶奶年輕時期的丈夫，透過眼神、肢體與情緒留白，堆疊出被時間珍藏的深情回憶，片中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。本身熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力的蕭子墨，形容自己「聽比說好」，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色狀態，加上過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，以及身邊好友Anson Kong江𤒹生經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前反覆聆聽錄音，讓多語言轉換自然成為角色的一部分。

蕭子墨在電影中與安心亞的對戲成亮點。（圖／壹壹喜喜提供）

談到《陽光女子合唱團》，蕭子墨分享自己已經看了2次電影，第一次以演員身分在首映觀影時，腦中不斷浮現拍攝過程，第2次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。他認為作品動人之處，在於情感真實、不刻意煽情。在片中與安心亞合作，他形容對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定，他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在的演出角色。



蕭子莫在2025年發行個人創作首支單曲〈開始的地方〉，並於2026年生日（1/5）推出全新單曲〈調頻〉，同時預告今年3月將推出第3首情歌單曲。影視方面，他目前正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，期待展現更多面向的表演可能。

