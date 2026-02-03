《陽光女子合唱團》衝破4億！孫淑媚曝心中遺憾：阿公看不到

電影《陽光女子合唱團》票房突破4億元。（圖／壹壹喜喜電影）





電影《陽光女子合唱團》今（3）日票房突破4億元，累積速度幾乎沒有停滯的狀況下，目前的數字也讓這部電影晉升到台灣電影影史第5名。《陽光女子合唱團》的女主們除了在電影中亮眼表現，映後出席也幾乎每場都有不同的驚喜大放送，像在舉辦同歡會一樣讓影迷耳目一新。

上週末電影宣傳特別安排台北、台中、高雄3地不同的演員與影迷碰拳活動，在廳內不僅可以聽到他們唱歌、跳舞還會跟觀眾「練笑話」，猶如一場可愛的電影同歡會，也洗去了看電影的眼淚。這些載歌載舞的表演以及與觀眾的互動一部分來自於導演林孝謙的創意，他希望自己可以透過這些映後座談來感謝每一個來看《陽光女子合唱團》的觀眾們，更多一部分也是來自演員們自己的表演經驗和舞台底氣。因為他們的催化和互動也把《陽光女子合唱團》的票房數字繼續衝高上去。

孫淑媚被導演林孝謙情勒扮醜。（圖／壹壹喜喜電影）

孫淑媚沒辦法帶阿公看自己的電影 感動觀眾幫她彌補了自己的遺憾

孫淑媚說：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到3、4億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部，有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說『我也想要去看電影。』我跟他說『好啊！下次帶你去看我演的電影。』那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」

導演則提到自己最受感動的是，因為看完這部電影而聽到的一個故事：「一個送出養的小孩，爸媽也是在收容人，他的爸爸媽媽也是殺人犯，看了《陽光女子合唱團》之後，讓他願意回去重新認識親生爸爸媽媽，以及台中女子監獄場，也因為一位收容人也是看完電影之後，就在懇親電話中跟親人大和解。這些都是我在這段時間裡面得到最感動的回饋。希望這部電影讓很多事情多了一點點可能和更靠近，同時看到很多人在戲院裡面一起哭一起笑，希望大家可以多進戲院看各種不同類型的電影。」

被問票房破4億元的感想，苗可麗說：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她經常海巡《陽光女子合唱團》網路上的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。

至於跑了最多場映後的安心亞則說：「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋！」何曼希也成為這部電影另外一個亮點，增加了許多粉絲：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」



