《陽光女子合唱團》賣破4.88億 登台灣影史第二

苗可麗和陳庭妮、導演林孝謙到台南做映後與觀眾互動。（圖／壹壹喜喜）

《陽光女子合唱團》這週票房來到4億8800萬，連續四周霸榜全台票房冠軍，同時也確立了《陽光女子合唱團》站上台灣電影影史票房第二的地位。

導演林孝謙週六率領劇中方科長苗可麗和獄警育雯陳庭妮特別來到台南，尤其是大票倉台南南紡威秀影城做碰拳和拜票的映後活動，引起粉絲暴動，甚至許多粉絲特製「方科長請罵我」「想被罵」的手舉牌吸引苗可麗注意。而台北則由編劇呂安弦帶著子弟兵羅晨恩與在電影中飾演媽媽的曾愷玹，與台北觀眾朋友相見歡。

苗可麗提到自己因為演出《陽光女子合唱團》之後，被許多國高中生的觀眾注意到了，馬上感受到許多年下觀眾的熱情，甚至連逛街的時候都被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，讓她很開心！陳庭妮也提到自己搭高鐵南下一到高鐵站就已經感受到許多熱情的歡迎之外，到了影廳更是感受到大家的熱情穿透銀幕。

編劇呂安弦帶著羅晨恩與曾愷玹，與台北觀眾朋友相見歡。（圖／壹壹喜喜）

最近因為演出《陽光女子合唱團》收出養媽媽角色曾愷玹，許多網友在網路上面狂問那位演出子晴媽媽的演員是誰？釣出許多人的回憶殺，紛紛回答就是「我不配」的曾愷玹、她是晴依、有演過周杰倫的《不能說的秘密》～等留言。甚至還有網友說：「看完這部電影 我還在難過的時候… 男友竟然說：有什麼好難過新媽媽還比較正耶我：這是重點嗎？」除了曾愷玹之外，也有網友驚訝發現原來飾演宥心媽媽的女星是何如芸，大讚導演神選角！

同時編劇也突然拿出陳意涵以劇中惠貞的角色寫給子晴媽媽的信，當曾愷玹念出信中的字句時，也有觀眾也用手機錄影後上傳網路說：「我一邊打字一邊哭是正常的嗎？」而惠貞說：「我不是不想靠近她，而是因為我希望她的人生可以輕一點、亮一點，不必替任何人承擔過去…」讓映後變成了電影另外一個花絮彩蛋。









