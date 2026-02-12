《陽光女子合唱團》賣破5億！翁倩玉嚇喊：我已經昏倒一次
導演林孝謙、編劇呂安弦、翁倩玉今（12）日合體出席《陽光女子合唱團》記者會，「旅日巨星」翁倩玉飾演女囚合唱團指揮家「玉英奶奶」，作為本片靈魂人物，看見票房衝破新台幣5億元，她滿臉喜悅的表示：「我沒有想到我做得這麼大，有這麼大的一個成功，看不出來（票房）有幾個零，1億的時候我已經昏倒一次！」
導演林孝謙、編劇呂安弦、翁倩玉合體出席記者會。（圖／壹壹喜喜電影）
翁倩玉今年出道60週年，對於回歸演員身分特別開心，她在日本都透過導演林孝謙「實況轉播」票房數字：「高興的氣都在說身跑！」打趣說每天祈禱票房持續飆高，坦言有一段時間沒有拍戲也有些擔心：「大家可能都忘記我是演員，我原來是從電影開始，我非常開心回到演員的身分。」對於入圍金馬，她幽默反問：「你說呢？」祈求馬年穩定上馬。
翁倩玉面色紅潤現身記者會。（圖／壹壹喜喜電影）
翁倩玉去年因為身體抱恙臨時取消記者會，今日返台現身受訪面色紅潤，顯然在充分休息後已經恢復健康：「（身體）還好，你看怎麼樣？」透露在片中的打鬥戲沒有使用替身，都是她穿戴護具親自上場演出，展現俐落身手：「我自己來比較像！」
翁倩玉感嘆現在科技進步讓時間流逝快速，大家容易忘記媽媽的存在，像空氣一樣被忘記：「媽媽的存在給了我們生命，一直在旁邊照顧我們，媽媽的愛是無限的，但是媽媽的時間是有限的」，呼籲大家愛要及時，在拍攝本片時她的媽媽還在世，如今雖然來不及看見成品，但翁倩玉深信：「我相信她在我的旁邊，現在在聽妳講話。」
