《陽光女子合唱團》逼哭全台觀眾 口碑發酵票房突破9472萬

導演林孝謙與編劇呂安弦及演員何曼希帶著《陽光女子合唱團》到法務部矯正署台中女子監獄放映，讓近千名收容人也能欣賞電影。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》上映前兩週票房平平，但在進入第3週後口碑發酵，票房瞬間爆發，截至1月18日為止，全台累計票房已強勢突破9,472萬，更罕見出現週日票房（1,888 萬）超越週六（1,725萬）的逆勢成長曲線。挑戰編導組合導演林孝謙與編劇呂安弦前作《比悲傷更悲傷的故事》的2.2億票房紀錄。

許多影迷在社群分享《陽光女子合唱團》「看片前後對比圖」，入戲前自信滿滿表示不會哭，出戲後卻是「一把鼻涕一把眼淚」地在廳外拭淚，手中滿是濕透的衛生紙。面對這股強大淚海，全台威秀影城貼心提供抽取式面紙服務，以防影迷忘記帶面紙而被迫使用袖子或口罩擦拭。影城更特別安排電影放映結束、字幕跑完才開啟燈光，留給觀眾緩衝情緒的空間。影城也同時呼籲優質影迷：戲院內請勿拍攝銀幕、不收錄音聲，共同守護創作版權。

由於電影哭點爆多，連鎖影城在影廳外發放面紙，安心亞也幫忙發放。（壹壹喜喜提供）

由於片中深刻描寫女性獄友間的悲歡離合，法務部矯正署台中女子監獄特別於上映前就聯繫主創團隊，希望能把電影帶到獄中，放映給無法到戲院觀看的收容人觀賞。導演林孝謙得知此特別邀約時立刻應允，更和編劇呂安弦、演員何曼希，於1月中旬一起出席這場在監獄中的放映，近千名收容人度過笑聲與淚水交織的2小時。

映後分享時，一名帶著幼子在獄中生活的母親感性表示，看到劇中角色在逆境中仍不放棄，讓她深受激勵，期許自己能成為孩子的「小陽光」。何曼希則在現場大秀高難度劈腿，象徵「柔軟而堅韌」的重生力量。典獄長林順斌表示，希望透過電影與音樂，讓收容人在有限空間中，依然能保有心靈的自由與希望。

跑去夜市宣傳的鍾欣凌被人群圍繞，人氣超高。（壹壹喜喜提供）

在全台各地的映後活動中，演員與觀眾的互動同樣動人。鍾欣凌在面對一名爆哭的女學生時，溫暖分享：「人生的高低起伏都是課程，但這些課程終究會讓生命開出一朵花。請愛著接住你的人，並試著當別人的太陽。」這席話瞬間療癒全場。

而在新竹場，飾演反派角色的安心亞也展現親和力，面對熱情影迷要求她重現劇中狠勁，導演林孝謙更親自執導，讓安心亞與觀眾趣味互動，消融了銀幕上的肅殺之氣。

