《陽光女子合唱團》逼哭影迷！安心亞驚喜現身影廳外「發哭哭衛生紙」

記者王培驊／台北報導

安心亞在影廳外發衛生紙，讓影迷可以安心哭哭。（圖／双喜提供）

《陽光女子合唱團》由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品。再度傳來捷報，除了連續兩週每日的票房皆為正成長，甚至一般電影票房週六往往都比週日高，但是《陽光女子合唱團》本週六1725萬而週日又繼續衝高到1888萬，截至1月18日為止的全台票房成績更突破了9472萬。

何曼希在台中女子監獄與收容人對談。（圖／双喜提供）

《陽光女子合唱團》也是導演林孝謙與編劇呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，有機會再創破億票房之作。本片演員陣容堅強包括了：陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希，每一位演員的演技動能極強，更成為許多觀眾願意掏錢進戲院大哭一場的動力。

《陽光女子合唱團》許多奇特現象也非常有趣，許多影迷拍攝了看片前與看片後的狀態，幾乎最常看到的就是看前問：「是否會哭？」信誓旦旦：「不會！」結果出來就是一把鼻涕一把眼淚地「罵罵號」，以及一坨衛生紙的畫面。

目前在lineToday的電影聲量榜《陽光女子合唱團》這週也成為霸榜冠軍，觀眾的影評留言也達到了推波助瀾效果！同時在全台威秀影城就非常貼心地在影廳外面提供抽取式面紙服務，以免忘記帶紙巾的觀眾用到袖子或口罩等其他物品擦拭，同時也特別安排電影放映字幕全部跑完才開燈，延長大家收拾情緒的時間。

在1/18, 1/19《陽光女子合唱團》的映後場不僅出現了許多演員進場之後，觀眾繼續哭不停的畫面，甚至一位女學生爆哭被鍾欣凌安慰之後，鍾欣凌說：「我女兒念幼稚園的時候不就是去吃點心、睡午覺怎麼會有壓力，但是醫師聊天說其實小朋友去學校每一個社交對他們他們都是壓力，其實所有的人每個小孩或是大人都在經歷一些高低起伏，都是課程但是也都會讓你的人生開出一朵花。然後愛著接住你的人，當別人的太陽。」感動在場的每一位觀眾。另外安心亞週六也跑到新竹影城，結果許多觀眾要阿蘭踹他或是拉頭髮，各式各樣奇怪的要求，導演林孝謙也在現場當起動作指導，讓安心亞與觀眾互動。

由於《陽光女子合唱團》描述一群女性獄友們悲歡離合的故事情節，引發許多觀眾的共感與共鳴，而法務部矯正署臺中女子監獄在電影上映前聯繫電影公司，希望有機會邀請主創把電影帶到獄中，放映給無法到戲院觀看的收容人觀賞。導演林孝謙得知此特別邀約時立刻應允，更和編劇呂安弦、演員何曼希，於1月中旬一起出席這場在監獄中放映，別具意義又超感人的特別活動！

在放映過程中現場放映過程中笑聲與淚水交織，許多情節也讓收容人頻頻拭淚紅了眼眶。在劇情中當飾演收容人的演員們被欺負，當劇中角色遭受不公、最終獲得正義的段落出現時，全場更是起立鼓掌。近千名收容人在 135 分鐘的觀影中獲得深刻共鳴。映後分享時，新人何曼希更在起鬨下即興表演高難度劈腿，讓現場氣氛瞬間轉為歡樂，也象徵重新出發的力量。

其中一位帶著年幼孩子在獄中生活的母親，感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，但看到電影裡的人沒有放棄，我也提醒自己要努力成為孩子的好榜樣。」她表示孩子是她的「小陽光」，希望未來能成為讓孩子驕傲的媽媽。臺中女子監獄典獄長林順斌也表示，透過電影與音樂的力量，希望讓收容人在有限的空間裡，依然能感受到心靈的自由與希望。

