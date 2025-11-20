《陽光女子合唱團》金馬影展 觀眾票選拿下第1

記者王丹荷／綜合報導

《陽光女子合唱團》編劇呂安弦因為此片獲得第47屆電影優良劇本獎優獎之外，日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第1名的優異成績，片中女演員們展露的才藝也是讓觀眾驚艷的最大亮點。孫淑媚首次唱臺語Rap，陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，已經才藝滿滿的翁倩玉還又多了指揮的技能。

片中被大家尊稱為「奶奶」的翁倩玉，不僅在銀幕下把溫暖傳遞給片中的所有女星，也傳遞給看電影的觀眾們，片中她站在舞台上扮演指揮，看起來是背對觀眾，所有演員卻看到她眼眶泛淚，幾乎每個人都被她感動到臉都泛紅。

廣告 廣告

在電影中歌唱擔當的孫淑媚，雖然唱歌難不倒她，但這次令她壓力超大的原因是，她特別為了《陽光女子合唱團》Rap臺語歌「Je Gai姐改」作詞作曲，並且由金曲獎得主陳建騏老師製作！孫淑媚覺得雖然很緊張卻讓她開發出新技能很有成就感：「當初寫詞的時間很短，導演跟我討論語氣、口頭禪，讓我把人物個性寫進去，因為錢、小孩、家庭而誤入歧途，但是希望大家能夠一起度過難關！」

陳庭妮片中飾演暖心的獄警，同時也為了片中表演合唱團的橋段，讓她重拾彈鋼琴這件事，陳庭妮小時候學過鋼琴，但是也多年沒有碰到鋼琴了，原本以為只是1、2首的和弦伴奏就好，沒想到導演那麼狠，她說：「一口氣來了6首，還有爬音，4、5個和弦跳接，我覺得真的挫賽了！」讓她壓力很大。

安心亞在片中飾演因為走私而入監服刑的女子阿蘭，為了要有不同的才藝，導演林孝謙安排她在電影中要來1段B-box，安心亞說：「一收到這個任務，看了超多B-box的影片，攪盡腦汁的想盡我所能模仿的各種嘴型，我每天眼睛一睜開隨時都在『噗呲克呲』。」還好後來順利完成導演交付給她的一大難題。

《陽光女子合唱團》贏得金馬好口碑。（壹壹喜喜提供）

翁倩玉在電影中苦練指揮。（壹壹喜喜提供）

孫淑媚為電影譜寫臺語Rap。（壹壹喜喜提供）

陳庭妮（左）把兒時鋼琴技藝搬上大銀幕。（壹壹喜喜提供）

安心亞在電影中唱跳俱佳。（壹壹喜喜提供）