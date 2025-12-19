《陽光女子合唱團》鍾欣凌運動量超支到明年

記者王丹荷／綜合報導

鍾欣凌在電影《陽光女子合唱團》中飾演大姐頭、身旁總簇擁著很多姊妹，同時被導演林孝謙設定為舞蹈擔當，這對鍾欣凌來說真的是把2025到2026年的運動量全都透支了，因為她需要記台詞、記舞蹈動作、表情控管、走位等，導演為鍾欣凌找來專業舞蹈老師7Ling aka NikeChen在身邊培訓、為鍾欣凌配舞，也特別針對鍾欣凌的體能做調整。

《陽光女子合唱團》演員陣容堅強，陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗陳庭妮以及何曼希等人，口碑一路從金馬影展到校園放映都得到正面聲量。鍾欣凌覺得能夠跟從小就仰望高高在上的女神、「臺日國寶級藝術家」翁倩玉一起演戲太不可思議，她又溫暖又親切，就是個如同神一般的存在。

廣告 廣告

提到安心亞，鍾欣凌說真的很少跟她一起合作，沒想到她那麼單純和直接，更忍不住吐槽她每次都直接躺大字型睡覺，然後要上戲前一定會說：「我要去尿尿。」讓她忍不住跟安心亞說：「要不是妳人那麼正，我覺得妳就是1名諧星。她說那現在呢？我說：『亦正亦諧』啊！」

鍾欣凌（右）在《陽光女子合唱團》中被導演設定是舞蹈擔當。（壹壹喜喜提供）

鍾欣凌演出《陽光女子合唱團》成舞蹈擔當。（壹壹喜喜提供）