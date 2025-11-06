《陽光女子合唱團》鎖定陳意涵「沒有她就不拍」 一招搞定小朋友演員

《陽光女子合唱團》導演林孝謙，一開始就鎖定陳意涵演出這位獄中媽媽的角色。壹壹喜喜提供

《陽光女子合唱團》是由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙與編劇呂安弦合作的新作品，導演林孝謙表示，一開始他就鎖定陳意涵，「沒有她，我不會拍。」從《比悲傷更悲傷的故事》到現在，陳意涵已是兩個孩子的媽媽，恰好更能符合角色這是老天給的最好時機，讓她對角色的柔軟與真實自然流露。

另一個角色安排是找上48年未在台灣演戲的國寶級藝人翁倩玉，林孝謙說，為此他特地去看翁倩玉演唱會，「看到她又唱又跳兩個半小時，我就知道要為她重寫角色設定了。」因此將原本的音樂老師角色改成知名歌手，也在劇本中增添更多衝突設計。

此外，林孝謙表示，群戲與小孩，絕對是這部電影最大的挑戰。他描述最難的一場是小朋友第一次看到合唱團演出的橋段，台上20多位演員，台下近200位群演，讓小朋友感到緊張、哭鬧，後來是台上的演員們用手機手電筒唱〈小星星〉安撫孩子讓他們安靜，才能順利拍完，。林孝謙說，「多虧了這些演員、神隊友的助攻，才能讓電影達到最棒效果。」

翁倩玉在演唱會上的唱跳實力，讓導演林孝謙決定為她更改角色。

《陽光女子合唱團》演員陣容包括陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希。苗可麗分享，在拍攝現場有許多群戲和小孩戲份，導演對待臨演與知名演員都一樣尊重。她還分享一個小秘密：「導演每天開工前在家靜坐30分鐘，為劇組送祝福。原來我感受到的溫暖與愛，是他用心創造的能量。」電影將於12月31日全台上映。



