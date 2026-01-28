《陽光女子合唱團》音樂會埋哏超好哭！導演認證有「小巧思」

國片《陽光女子合唱團》後座力很強。（星光佳世提供)

國片《陽光女子合唱團》去年底上映後，口碑持續發酵，不少人進戲院二刷、三刷，票房已突破2.5億元，更創下近十年來台灣電影單日票房最高的影史紀錄。昨(27日)有網友分享劇中音樂會的分詞，讓他淚流滿面。對此，導演林孝謙親自回應該網友，確實在音樂會分詞的安排埋哏。

───以下有雷───

蕙貞（陳意涵 飾演）、阿珮（孫淑媚 飾演）、阿蘭（安心亞 飾演）和玉英奶奶（翁倩玉 飾演）各自背負不同的罪名，住在女子監獄同間牢房，彼此互相扶持。不過，蕙貞產下的女嬰患有眼疾，監獄的醫療設備無法提供最好的治療，蕙貞在百般無奈之下，只好同意送養女兒。送養前夕，蕙貞在獄中努力爭取機會，成立陽光女子合唱團，希望用女兒最愛的音樂，留給彼此最後一份美好的回憶。

翁倩玉暌違47年主演國片《陽光女子合唱團》，飾演犯下殺人罪的前當紅歌手玉英奶奶。（星光佳世提供)

一名網友看完《陽光女子合唱團》，27日在threads分享觀後心得。他表示陽光女子合唱團在音樂會演出的《幸福在歌唱》，開頭的分詞超級賺人熱淚，翁倩玉飾演玉英奶奶負責指揮，帶到的歌詞是「如果有遠方，你就是方向，可惜遺憾總是比回憶長。」給網友的感受是「生命最後的惋惜，虧欠女兒的太多了，遺憾了半輩子，真正跟女兒有的回憶卻不多。」

蕙貞的分詞則是「思念沒有盡頭，卻有重量，曾屬於你的我，念念不忘。」該網友解讀，像是在對女兒子晴說，「你曾是我的女兒，我忘不了你」，不禁感慨：「兩位都是很愛女兒的母親啊」，並問問其他人有沒有懂這個哭點。導演林孝謙剛好「海巡」到這篇貼文，親自留言：「這是我的小巧思！導演留。」

另外，蕙貞在合唱團甄選時，上台清唱歌曲《感恩的心》，同樣也有埋哏，林孝謙要大家注意：「有發現惠貞的名字藏在裡面嗎？」網友才驚覺，歌詞「感恩的心，感謝命運，花開花落我一樣會珍惜」的「會珍惜」，諧音正好是「蕙貞惜」，充滿巧思。

