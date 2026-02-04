《陽光女子合唱團》飆破4億賣爆 台版Jennie孫淑媚公開好消息

〔記者陽昕翰／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》上映超過一個月，票房衝破4億掀起熱潮。在片中表現亮眼的台語歌后孫淑媚，也加碼宣布喜訊，將於6月在北流舉辦出道30年的個人演唱會。

孫淑媚「May好30」台北場將於6月6日在台北流行音樂中心登場。孫淑媚昨天在臉書預告：「馬年就是要跑起來，而且要一路順唱，這一站，不能May有你！」貼文一出，包括許富凱、張秀卿、楊繡惠等星友紛紛留言，直呼期待。

孫淑媚去年11月在高流舉辦人生首場大型個唱，門票完售票房開出紅盤，演唱會叫好也叫座。當晚她化身台版Jennie，大跳《like JENNIE》嗨翻全場，還找來因戲結緣的好友丁寧與鍾欣凌合體挑戰《Golden》，掀起一波波高潮。

