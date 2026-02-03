《陽光女子合唱團》飆破4億 登國片影史第5

國片《陽光女子合唱團》持續創下票房佳績，根據最新統計，累積票房已突破4億元，成功擠進台灣國片影史票房第5名，後續賣座仍相當強勁，有機會超越國片影史排名第一票房的《海角七號》5.3億。

《陽光女子合唱團》講述一群女刑犯在監獄中，如何在生命最困頓之際，透過歌聲互相扶持的故事。靠著社群媒體口碑發酵，票房逆勢上揚，幾乎天天戲院場次爆滿。上週，《陽光女子合唱團》僅花一週時間，票房從1億直衝2.5億，接著同樣用一週時間就突破4億，成為近期討論熱度最高的現象級國片。

這樣的盛況，就連文化部長李遠也在臉書上透露，自己為了想看這部電影，結果卻享受到「買不到票」的狂喜。李遠說，他趁著難得星期日上午的空檔，去西門町看最早場的「陽光女子合唱團」，到了戲院外抬頭一看，連早場都加到三場，然後一直放映到次日凌晨，果然威力驚人。

李遠說，聽著電影中歌聲響起，他的眼眶泛淚，感動不完全是來自劇情，而是感動台灣一直還有那麼多人那麼認真、用心的拍著電影，用盡方法行銷、包場，希望能夠吸引更多的觀眾走進戲院，這也讓他想起在2008年國片票房非常低靡的情況下，在試片間看到魏德聖投下巨資完成「海角七號」後，很激動的心情，2008之後的國片終於開始有破億的作品當時的心情也不完全是被劇情感動，而是想，台灣怎麼還有人不怕賠錢，如此瘋狂的舉債拍電影？

李遠表示，他清楚知道，想要拍一部在國際舞台上得獎的藝術電影，和想要拍一部能夠在本地巿場受歡迎，甚至能夠行銷世界的商業電影是同樣困難的。他對於《陽光女子合唱團》票房佳績感到欣慰，也慶幸文化部能在幕後提供助力。(編輯：宋皖媛)