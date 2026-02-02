《陽光女子合唱團》麥可律師就是他 蕭子墨進軍港澳電影

蕭子墨首度跨足港澳電影。（圖／三和娛樂）

蕭子墨最近有兩檔電影上映，他在《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次。

《幸運閣》是蕭子墨首度參與港澳地區製作、全程於澳門拍攝的電影作品，上週末他特別出席香港首映會宣傳行程，與觀眾近距離交流，活動當晚多年好友、香港男團MIRROR成員 Anson Kong 江𤒹生更驚喜現身現場，以行動力挺好友。

蕭子墨（左）與顏卓靈（右）合作《幸運閣》。（圖／三和娛樂）

Anson Kong 江��生（左1）驚喜現身由蕭子墨（右1）顏卓靈（中）主演電影《幸運閣》香港首映會。（圖／三和娛樂）

電影《幸運閣》的故事背景設定於 1960 年代，描繪當時許多福建人移居澳門的生活樣貌，因此片中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。蕭子墨提到，過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上好友 Anson Kong 江𤒹生經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感，熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力，為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前反覆聆聽錄音，讓多語言轉換自然成為角色的一部分。

在電影《幸運閣》中，蕭子墨所飾演存在於奶奶回憶中的關鍵人物，片中年輕時期的奶奶由顏卓靈飾演，兩人在《幸運閣》有非常多對手戲。蕭子墨坦言，早已看過顏卓靈在《狂舞派》、《尋龍訣》、《六弄咖啡館》等作品中的演出，對她細膩而精準的情感掌握留下深刻印象。實際拍攝時，兩人的對手戲台詞不多，幾乎仰賴眼神與肢體完成情感交流，情緒層次反而更加濃烈，也成為電影中情感最為集中的段落之一。

而在《陽光女子合唱團》中，蕭子墨以「麥可律師」一角留下鮮明印象，與安心亞的互動同樣引發觀眾討論。蕭子墨笑說自己已看了兩次電影，「第二次還是哭慘了」，導演林孝謙也公開肯定他態度認真、相當敬業，「有大將之風」，並盛讚他與安心亞的對手互動火花十足。

蕭子墨在《陽光女子合唱團》 飾演麥可律師。（圖／壹壹喜喜）

2025 年他發行個人創作首支單曲〈開始的地方〉，並於2026 年生日當天（1/5）推出全新單曲〈調頻〉，同時預告今年3月將推出第三首情歌單曲〈最好我先愛你〉。影視方面，蕭子墨目前也正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，該片由網銀國際影視聯手紅杉娛樂共同出品，並由金馬動作指導洪昰顥首度執導，攜手導演許介亭打造，角色設定與以往形象反差極大，期待觀眾看見他更多不同面向的表演可能。

