《陽光女子合唱團》麥可律師爆紅 蕭子墨成「女神專業戶」

蕭子墨首度跨足港澳電影。（圖／三和娛樂提供）





演員蕭子墨近年在戲劇與電影作品中持續累積亮眼表現，接連在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次。《幸運閣》由黃婷婷導演執導，蕭子墨在片中飾演存在於回憶中的關鍵人物，是奶奶年輕時期的丈夫，透過眼神、肢體與情緒留白，堆疊出被時間珍藏的深情回憶；而在《陽光女子合唱團》中，他則以「麥可律師」一角留下鮮明印象，與安心亞的互動同樣引發觀眾討論。

Anson Kong 江��生（左1）驚喜現身由蕭子墨（右1）顏卓靈（中）主演電影《幸運閣》香港首映會。（圖／三和娛樂提供）

《幸運閣》是蕭子墨首度參與港澳地區製作、全程於澳門拍攝的電影作品，上週末他也特別出席香港首映會宣傳行程，與觀眾近距離交流，活動當晚多年好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong江𤒹生更驚喜現身現場，以行動力挺好友。

另一部主演作品《陽光女子合唱團》上映將近一個月，票房已正式突破3.5億元，並於1月24單日狂掃3500萬元，刷新台灣電影近10年來的單日最高票房紀錄，成為現象級影壇話題。蕭子墨笑說自己已看了兩次電影，「第二次還是哭慘了」，導演林孝謙也公開肯定他態度認真、相當敬業，「有大將之風」，並盛讚他與安心亞的對手互動火花十足。

蕭子墨（左）驚喜探班安心亞（右），自爆看了兩次電影一樣哭爆。（圖／壹壹喜喜提供）

談到《陽光女子合唱團》，蕭子墨分享自己已經看了兩次電影，第一次以演員身分在首映觀影時，腦中不斷浮現拍攝過程，第二次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。他認為作品動人之處，在於情感真實、不刻意煽情。在片中與安心亞合作，他形容對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定，他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在的演出角色。

林孝謙導演大讚「有大將之風」，蕭子墨飾演麥可律師成《陽光女子合唱團》成亮點。（圖／壹壹喜喜提供）

展望未來，蕭子墨持續在影像與音樂雙線推進。2025年他發行個人創作首支單曲〈開始的地方〉，並於2026 年生日當天推出全新單曲〈調頻〉，同時預告今年3月將推出第三首情歌單曲〈最好我先愛你〉。影視方面，蕭子墨目前也正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，該片由網銀國際影視聯手紅杉娛樂共同出品，並由金馬動作指導洪昰顥首度執導，攜手導演許介亭打造，角色設定與以往形象反差極大，期待觀眾看見他更多不同面向的表演可能。



