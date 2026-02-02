《陽光女子合唱團》「麥可律師」二刷哭慘 蕭子墨曝安心亞真面目

蕭子墨（左）驚喜探班安心亞。壹壹喜喜提供



蕭子墨在《陽光女子合唱團》中飾演「麥可律師」，與安心亞有曖昧情愫，他笑說看了2次電影，「第2次還是哭慘了」。導演林孝謙讚他敬業、「有大將之風」，並透露他與安心亞的互動火花十足。

二刷的蕭子墨分享第1次在首映觀影時腦中不斷浮現拍攝過程，第2次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。談到與安心亞的合作，他形容對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定。

廣告 廣告

蕭子墨（右）、顏卓靈出席《幸運閣》香港首映會。三和娛樂提供

另外，蕭子墨也在電影《幸運閣》與顏卓靈合作，上周末他出席香港首映會與影迷近距離交流，男團「MIRROR」成員江𤒹生驚喜現身力挺。談及片中大量使用閩南語、並穿插粵語，蕭子墨提到過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上經常和江𤒹生以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。

去年蕭子墨發行個人創作首支單曲〈開始的地方〉，也在1月5日生日當天推出新單曲〈調頻〉，同時預告3月將推出第3首情歌〈最好我先愛你〉。此外，目前也正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，角色設定與以往形象反差極大，期待觀眾看見他更多不同面向的表演。

更多太報報導

音樂劇《萬世巨星》叱吒半世紀 6月連4天襲台

吳建豪從減重夏令營熬成舞王 曝原版「奪命三搖」：更三八

陸元琪離婚10年仍為袁惟仁哭成魚餃眼 「最怕聽到訊息通知的聲音」