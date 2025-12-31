《陽光女子合唱團》12/31暖心上映 1/3喜樂時代特邀海歸人聲合唱團獻唱 5

電影《陽光女子合唱團》選在2025年12月31日歲終年末正式上映，於告別舊年、迎接新年的重要時刻與觀眾相遇。片方期盼透過這部充滿音樂與情感力量的作品，陪伴每一位走進戲院的觀眾，在歌聲中感受被理解、被接住的溫度，為嶄新的一年留下溫柔而堅定的起點。

為呼應電影核心精神，喜樂時代影城特別舉辦上映特別場，邀請橫跨不同年齡世代的「海歸人聲合唱團」現身戲院獻唱。值得一提的是，該團中有兩名團員實際參與《陽光女子合唱團》演出，飾演前往女子監獄演出的合唱團成員，透過映後現場演唱，讓觀眾近距離感受合唱所傳遞的情感力量與溫暖能量。

本次特別場中，海歸人聲合唱團將帶來〈守著陽光守著你〉、〈Circle of Life〉與〈Amazing Grace〉等經典曲目。音樂總監暨指揮謝斯韻表示，〈守著陽光守著你〉為團隊今年11月於全國社會組合唱比賽中榮獲「混聲組銀獎」與「樂齡組銅獎」的參賽作品，此次將重新編曲呈現；而〈Circle of Life〉與〈Amazing Grace〉則是耳熟能詳的經典之作，希望透過現場歌聲與電影情節交織，讓觀眾在銀幕內外的旋律中，感受到生活的希望與生命的力量。

作為2025年台灣電影壓軸之作，《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、安心亞等人主演。故事描繪一群女子監獄中的受刑人，為了替陳意涵飾演的「惠貞」在獄中誕生的女兒「芸熙」籌措醫藥費，組成合唱團累積積分，並在音樂中彼此扶持、找回自我，也療癒了每一位走進戲院的觀眾。

導演林孝謙與編劇呂安弦表示，希望透過電影中橫跨0歲至70多歲的角色人生，將愛與理解串連起來。電影取材自真實事件，揉合《機智牢房生活》與《歡樂合唱團》的元素，打造一部有笑有淚的通俗長篇。翁倩玉睽違47年重返大銀幕，陳意涵、孫淑媚、安心亞、鍾欣凌載歌載舞，苗可麗、陳庭妮、何曼希真情演出，從〈奇異恩典〉、〈練舞功〉到〈感恩的心〉、〈永遠相信〉，讓溫暖歌聲在影廳中迴盪，為生命再度點亮光芒。

作為一部以合唱團為核心的電影，音樂無疑是《陽光女子合唱團》最重要的靈魂。片中每一段合唱場面不僅具高度觀賞性，更承載角色的情感與生命故事，讓觀眾在旋律中獲得療癒、在劇情裡回味人生甘苦。與此呼應的海歸人聲合唱團，匯聚年輕專業音樂工作者與人生閱歷豐富的愛樂者，透過跨世代交流展現「青銀共榮」的精神，也象徵電影希望傳遞的核心價值。

林孝謙導演日前也於12月28日在臉書分享心情，表示《陽光女子合唱團》歷經三年多籌備終於與觀眾見面，並強調這是一部關於「愛」與「陪伴」的電影。他形容電影就像一位在低谷時接住你的朋友，也是在歡笑時陪你放聲大笑的夥伴，希望觀眾能在故事中重新找回愛人的能力，理解生命交付給我們的課題，「這，就是電影的魔力。」

電影上映後口碑持續發酵，藝人蔡康永盛讚「故事有層次，卡司有驚喜，是一部非常感人的作品」。不少觀眾也在網路上留言表示「哭掉一包面紙」、「從頭哭到尾卻又充滿笑點」、「跨年最佳好片，一定要帶衛生紙進場」，直呼《陽光女子合唱團》是一部能讓人盡情釋放情緒、被溫柔擁抱的年度必看佳作。

《陽光女子合唱團》12月31日正式上映。為讓觀眾更深刻體驗，喜樂時代影城特別於2026年1月3日舉辦「陽光女子合唱團銀幕下的樂章」特別場活動。活動將於當日晚間6時在台北市萬華區峨嵋街52號4樓「時代廳」登場，除電影放映外，現場更邀請海歸人聲合唱團帶來精彩演出，讓觀眾在銀幕之外，也能近距離感受合唱所傳遞的溫暖力量。相關活動購票資訊可掃描現場或官方公告之訂票QR code，名額有限，邀請影迷把握難得機會。

