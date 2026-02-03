《陽光女子合唱團》4億撐腰登台片影史第6 孫淑媚靠影迷彌補遺憾

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左起）、孫淑媚、編劇呂安弦勤跑映後。壹壹喜喜提供



《陽光女子合唱團》上映1個月，今（2╱3）宣布票房飆破4億，晉升到台灣電影影史第6名，上周末電影宣傳特別安排台北、台中、高雄3地不同演員與影迷碰拳活動，猶如一場可愛的同歡會，孫淑媚感嘆沒辦法帶阿公看自己主演電影，「看到戲院有很多人帶著爺爺、奶奶來看，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動」。

孫淑媚最感動很多觀眾陪著大家從一開始走到3億、4億的票房，她想起小時候很喜歡到二輪戲院1次看2部，「有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說『我也想要去看電影』，我跟他說『好啊！下次帶你去看我演的電影』，那時候我還沒演過電影，雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了」。

7LING（左起）、安心亞、何曼希映後跳舞與影迷互動。壹壹喜喜提供

苗可麗被問到票房破4億的感想時笑說：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了。」她經常海巡《陽光女子合唱團》網路上的口碑，覺得電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口，但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。

至於跑了最多場映後的安心亞坦言雖然有時候會很累，「但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋」。

何曼希也因電影圈粉不少，她提到：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」

