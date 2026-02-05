《陽光女子》何曼希轉型高校美眉 新片攜手邱以太追愛
奇幻校園喜劇電影《無法計算的青春》近日開拍，該片由億萬票房導演林孝謙監製，綜藝《夜市王》李伯恩首度擔任電影導演，找來《陽光女子合唱團》新人何曼希挑大梁與邱以太組「青春CP」追愛。兩人片中是歡喜冤家，第一天就上演火熱巴掌戲，嚇得何曼希直呼：「很有罪惡感！」李伯恩導戲常即興增加笑料，也讓邱以太笑稱他是合作過最「腦洞大開」的導演。
《無法計算的青春》改編自同名小說，由好時光娛樂有限公司製作，集結《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦等堅強幕後班底，邱以太、何曼希、曾薀帆、姜勝勛共同主演。故事描述高中男孩青瀚意外獲得「看⾒世⼈積分數值」能⼒，與班上最低分的邊緣女孩春希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，逐漸被彼此吸引。
林孝謙表示，電影在現實與奇幻之間遊走，有清純的悸動，也有青春必經的酸、甜、苦、辣，無法被精準計算的時刻，正是青春最真實也最動人的樣子。首次執導電影的導演李伯恩說：「可以連續沉浸在一個故事幾個月是件非常幸福的事。」他很喜歡跟4位演員當朋友，為了讓拍攝更愉快更自然，開拍前還跟大家一起上表演課、打籃球跟唱KTV。
男女主角找來新生代演員邱以太搭配超人氣新人何曼希，23歲的何曼希近期人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關，第二部電影就當上女主角，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」她飾演的宋春希性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光》的可愛樣貌。
邱以太繼《成功補習班》《夜校女生》再度穿上高中制服，飾演有特殊能力的吳青瀚，電影中與何曼希的「青春CP」屬成績後段班，一路鬥嘴打鬧，互動充滿火花。兩人首日對戲在圖書館，為了讀書醒腦要打巴掌，何曼希回憶：「那場戲很緊張，長這麼大沒真的打過人巴掌，之前《陽光》打是借位，這次要真打，瞬間其實很有罪惡感！」邱以太笑說：「拍完這場戲更拉近我們的距離，對戲時更相信對方。」
片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次當演員，詮釋校花林明臻，與姜勝勛飾演的曾子學配對。曾薀帆興奮又不安表示：「第一次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說子學很帥、有人氣，但自己私下比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。
導演李伯恩過往執導MV經驗豐富，喜感十足的他，現場常即興加入笑點，也熱愛親自示範演出，林孝謙讚他才華洋溢，帶來很多令人驚喜的創作能量，邱以太笑說：「他是我遇過最『腦洞大開』的導演，每當抓到一個笑點，就能讓那個點放大跟實踐！」
《無法計算的青春》由好時光娛樂有限公司製作，柒拾陸號原子股份有限公司、昕璟娛樂股份有限公司、HM Entertainment、KADOKAWA CORPORATION、聯合數位文創股份有限公司、合影視有限合夥、六六喜喜股份有限公司、好時光娛樂有限公司共同出品。楊志光、林孝謙監製，呂安弦、周良柔編劇，主要演員為邱以太、何曼希、曾薀帆、姜勝勛，客串陣容星光閃閃，包括丁寧、庹宗華、安心亞、錦榮、楊昇達等，電影預計農曆年前殺青。
