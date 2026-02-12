「陽光女子」將攻國片冠軍 翁倩玉：得知破億已昏倒

（中央社記者王心妤台北12日電）電影「陽光女子合唱團」票房破5億，近日將登頂國片票房影史冠軍，翁倩玉今天受訪笑說，得知票房破億時「已經昏倒一次了」，導演林孝謙笑稱破幾億就會包幾萬紅包給翁倩玉。

魏德聖執導的「海角七號」2008年上映後，以新台幣5億3435萬元的成績占據國片票房冠軍18年，而「陽光女子合唱團」票房持續衝高，近日將登頂冠軍。

翁倩玉受訪表示，雖然在日本無法即時關注電影票房，但會收到林孝謙的訊息，收到好消息時一度看不清楚票房數字有幾個零，而得知票房破億，「我已經昏倒一次了。」她說，前期成績還沒起色時都誠心祈禱，但很開心讓大家想起她也是演員身分出道，走在日本街上也曾被台灣觀眾認出是「玉英奶奶」。

林孝謙表示，前期票房未成長前收到許多影人的鼓勵，「最感謝觀眾一張張買票的心意，還有對台灣電影的支持，讓創作者有更多可能性，接下來還有『雙囍』、『功夫』，很開心。」林孝謙也說，票房破幾億就會包幾萬的紅包給翁倩玉，而現在已確定包出新台幣5萬元。

翁倩玉表示，希望觀眾看完後更珍惜跟媽媽的相處時間，只要有機會回家或是跟媽媽聯繫就要多多去做，「多表達感謝，會讓媽媽更高興。」她表示，雖然媽媽已經過世，「但我相信媽媽現在也在，在旁邊聽我說話。」（編輯：李亨山）1150212