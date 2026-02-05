《陽光女子》怪物新人爆紅！何曼希IG飆破22萬 初搭星二代就賞對方巴掌

何曼希(左)首次擔任電影女主角，與第一次拍電影的曾薀帆有不少對手戲。柒拾陸號原子提供

《陽光女子合唱團》中入獄少女「劉宥芯」一角爆紅的怪物新人何曼希，近期人氣狂飆，IG追蹤數瞬間衝破22萬大關。近日她再度挑大樑，搭檔好萊塢新世代男神邱以太演出奇幻校園喜劇《無法計算的青春》。何曼希在新片中甩開過往陰暗形象，轉型為直爽開朗的高校美眉「宋春希」，與邱以太組成「青春CP」大談奇幻愛戀。

該片由億萬票房導演林孝謙監製、綜藝《夜市王》靈魂人物李伯恩首度執導。故事描述擁有「看見世人積分」能力的男主角青瀚（邱以太 飾），意外與全班積分最低的邊緣女孩春希（何曼希 飾）組成搭檔，展開一場熱血的分數改造計畫。

邱以太繼《成功補習班》與《夜校女生》後再度換上制服，展現駕輕就熟的校園男神魅力，兩人在片中互動充滿火花，已成為影迷心中期待度最高的銀幕情侶。

《無法計算的青春》導演李伯恩(中)與四位新生代主演邱以太(右起)、何曼希、曾薀帆、姜勝勛合影。柒拾陸號原子提供

影廳外也來真的！ 何曼希巴掌戲嚇到邱以太拉近距離

兩人在片中飾演一對歡喜冤家，首日開拍就在圖書館上演火熱巴掌戲。何曼希坦言，過去在《陽光》打巴掌都是借位，這次為了效果「真槍實彈」，讓她拍完後罪惡感爆棚，驚呼：「長這麼大沒真的打過人巴掌！」

不過邱以太倒是相當大方，笑稱這一掌反而拉近了兩人的距離，讓對戲時的信任感激增。導演李伯恩也常在現場即興加戲，讓邱以太直呼：「他是我遇過最『腦洞大開』的導演！」

邱以太(左)在《無法計算的青春》裡飾演可以看到「世⼈積分數值」能⼒能力的高中生，姜勝勛(右)則是校內風雲人物。柒拾陸號原子提供

《DD52》曾薀帆跨界演校花 姜勝勛扮風雲人物壓力大

片中另一對焦點CP則由《菱格世代DD52》出身的曾薀帆搭配姜勝勛演出。曾薀帆首度轉戰大銀幕，挑戰校園風雲人物林明臻，她坦言要從舞台上的奔放轉為收斂情緒是最大挑戰。

姜勝勛則要演出帥氣自信的「曾子學」，笑稱私下其實是邊緣人，得靠聊天培養默契。此外，電影客串陣容更是星光閃閃，包含安心亞、丁寧、庹宗華等重量級大咖，預計農曆年前殺青。



