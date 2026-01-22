《陽光女子》熱賣1.4億 群星隔海賀壽翁倩玉

《陽光女子合唱團》票房氣勢持續攀升，截至1月22日全台票房近1.4億元。導演林孝謙與編劇呂安弦21日晚間率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希等前往大巨蛋秀泰影城舉辦破億特別歡樂放映場，活動中更驚喜越洋連線日本、為即將生日的翁倩玉送上祝福。

全場200多位觀眾與演員一同替翁倩玉合唱生日快樂歌，讓她感動不已。她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。活動現場氣氛熱烈，演員們輪番向觀眾致謝。

陳意涵笑說，她平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼成績；苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。

首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姐姐們笑虧：「我都等了40年才拿到破億。」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了。」但是何曼希感動哽咽謝謝劇組與姐姐們的溫暖，現場還被編劇呂安弦要求她表演跳舞，現場歡笑聲不斷。