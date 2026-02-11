《陽光女子》爆紅！北監「甜美正妹」真實身分起底！IG美照爆追蹤

（記者張芸瑄／綜合報導）國片《陽光女子合唱團》票房持續攀升，距離5億門檻只差一步。隨著討論度爆棚，片中一位身形高挑、五官精緻、氣質冷靜的「甜美正妹」意外成為焦點，大批影迷在社群敲碗求身分。如今答案揭曉，她正是演員晨亦甯，一名在影視圈逐漸崭露頭角的新秀。

晨亦甯雖在片中戲份不算吃重，但憑著亮眼氣質與自然存在感，被觀眾封為「隱藏版亮點」。許多影迷表示，每次她一出現就會被吸引，甚至替她取了暱稱「小晨」。然而電影並未交代這名角色的來歷與入獄原因，留下的空白反讓討論熱度一路延燒，成為影迷津津樂道的彩蛋。

廣告 廣告

圖／《陽光女子合唱團》中一位身形高挑、五官精緻、氣質冷靜的「甜美正妹」意外成為焦點。（翻攝 IG／＠317century）

面對外界好奇，「小晨到底為何入獄？」晨亦甯也在IG幽默回應，自嘲是因「吃霸王餐被抓」，還附上一張拍攝時穿著收容人服、開心吃巧克力吐司的側拍照片，甜美模樣再度圈粉。

圖／《陽光女子合唱團》中一位身形高挑、五官精緻、氣質冷靜的「甜美正妹」意外成為焦點。（翻攝 IG／＠317century）

談到參與《陽光女子合唱團》一事，晨亦甯表示，這是一部能讓人在笑與淚之間感受到力量的作品。她引用劇中歌詞「思念沒有盡頭，卻有重量」、「可惜時間，它總是先到盡頭」，盼觀眾離開戲院的那一刻，都能重新想起曾陪伴過自己的人，帶著溫暖往前走。

更多引新聞報導

《世紀血案》爭議擴大！演員聯合提告 要求全面阻止上映

生子當日收到「孕妻偷吃照」 小王伸手揉胸、接吻 丈夫怒提告

