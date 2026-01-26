《陽光女子》票房破2.5億！安心亞「兩天跑21場映後」 B-box驚喜連發
記者王培驊／台北報導
電影《陽光女子合唱團》，票房氣勢持續狂飆，週末累積票房正式突破 2億5000萬，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》2億4000萬，寫下導演個人票房新紀錄。其中，電影於週六單日開出破 3500萬的亮眼成績，也寫下近十年來台灣電影的單日最高票房紀錄，堪稱近年台灣影壇最具爆發力的現象級作品。
近期因模仿「靈動X」影片在網路爆紅的安心亞，也義氣相挺電影宣傳，在本週末連續兩日共跑 21 場映後活動，直接點燃影迷回饋熱度。她在映後分享，為了在片中呈現一段 B-box 表演，她自曝那時候為了練好這個表演幾乎只要醒著就在B-Box，還有大表演的亮眼表現也是所有人努力的成果。週日場映後更驚喜迎來戲中「阿蘭的律師筆友」麥可(蕭子墨飾演)現身，兩人不僅現場合體 B-box 演出，麥可還貼心準備「最好吃的蜂蜜蛋糕」慰勞安心亞奔波跑場的努力，甚至上演一段「公主抱」的可愛橋段，讓全場笑聲不斷。
即使票房一路狂奔，電影宣傳力道依然持續升溫。上週五親子場活動中，導演特別邀請在片中飾演收養母親、備受觀眾敲碗的曾愷玹現身。她在電影中收養陳意涵的女兒芸熙，細膩又溫柔的情感鋪陳，讓不少觀眾看完後意猶未盡，紛紛笑稱「排隊求收養」。曾愷玹也在社群平台幽默提問：「聽說我的最新稱號是『國民媽咪』？」立刻引來粉絲熱烈回應大讚是「國民女神」、「漂亮國民媽咪」，甚至一票網友直接喊她「媽咪」，人氣魅力完全不輸當年「最美J女郎」時期。
除曾愷玹外，當天親子場也迎來飾演童年子晴的小演員陳蕾朵、飾演阿姨的張允曦（小8），以及飾演長大後子晴的羅晨恩。戲中一家人首度在戲外同框，一家四口合唱〈幸福在歌唱〉，其中小子晴稚嫩卻音準精準的歌聲，更是瞬間融化全場觀眾。
導演林孝謙也分享，這次再度與《比悲傷更悲傷的故事》的「破億幸運星」張允曦（小8）合作，笑稱只要有她在，票房就特別旺。小8則透露自己私下其實是孩子王，雖然姪子姪女們逐漸長大，但這次能在《陽光女子合唱團》中再次照顧小子晴，讓她格外珍惜。導演與演員們也一致大讚童年子晴的扮演者陳蕾朵是「小天使」，不僅天天笑容滿面，就連清晨六點開拍也不哭不鬧，甚至睡著時都帶著微笑，讓曾愷玹與小8雙雙蓋章認證。
曾愷玹坦言，閱讀劇本時最讓她情緒潰堤的，是一場母親必須親手放手孩子的法庭戲，「那一場真的哭爆。」陳意涵也笑說，正式拍攝時只要一對上曾愷玹的眼神，眼淚就完全止不住。電影尾聲，由羅晨恩飾演的成年子晴，以來自台南的陽光氣質與純淨笑容打動導演。為了最後一場吉他演奏戲，她更提前半年密集練習，為角色也為電影，留下溫柔而動人的收尾。
