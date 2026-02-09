《陽光女子》芸熙養母是誰？年輕人不知曾愷玹 一票30+破防：是我老了嗎

娛樂中心／倪譽瑋報導

電影《陽光女子合唱團》在社群掀起話題，有網友發文表示看完後，想找出片中芸熙（出養改名曾子晴）的養母是誰演的，意外釣出曾愷玹本人回應「好像，是我演的」，貼文至今已有破145萬人瀏覽。不少人指出，曾愷玹過去曾出演《不能說的秘密》等知名電影，震驚直呼「現在年輕人不知道妳是誰，太可怕了」、「沒人看過她演的電影嗎？還是我太老了？」

由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品的電影《陽光女子合唱團》，上映後話題不斷，劇情、演員幕後的互動均為討論焦點。

《陽光女子合唱團》口碑持續發酵，帶動二刷、三刷熱潮。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

近日社群平台Threads上有網友指出，看完電影後，便想找出片中重要角色「芸熙」的養母是誰演的，稱讚該角色「超美、超有氣質的」，好奇有沒有人和自己一樣，想找出演員的真面目。沒想到釣出演養母的曾愷玹親自回應「好像，是我演的。」引爆熱烈討論，至今已有破145萬人瀏覽貼文。

不少網友驚呼，好多人不認識曾愷玹「現在的年輕人已經不知道妳是誰了，太可怕了」、「我不配的MV都變得模糊了」、「我們已經到要解釋曾愷玹是誰的年代了嗎」；另一派人有認出是她，「以前大學時期心中的女神！」「女兒小時候看周杰倫電影（不能說的秘密）裡的女主角」、「這次電影看到妳再出現，還是超級漂亮」。

