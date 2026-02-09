《陽光女子》連4周霸榜 票房逼近5億

電影《陽光女子合唱團》票房來到4億8800萬，連續4周霸榜全台票房冠軍，站上台灣影史票房第二。

導演林孝謙日前率領苗可麗和陳庭妮特別到台南做碰拳和拜票的映後活動，引起粉絲暴動，甚至許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手舉牌吸引苗可麗注意。

苗可麗提到自己因為演出《陽光女子合唱團》之後，被許多國高中生的觀眾注意到她，馬上感受到許多年下觀眾的熱情，甚至連逛街的時候都被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，讓她很開心。

陳庭妮也提到自己搭高鐵南下，一到高鐵站就感受到許多熱情的歡迎之外，到了影廳更是感受到大家的熱情穿透銀幕。

片中飾演養母角色的曾愷玹，因為在戲中實在太亮眼，頻頻被網友問她是誰，而曾愷玹日前也現身戲院謝票。此外，也有網友驚訝發現原來飾演宥心媽媽的女星是何如芸，大讚導演神選角。