《陽光女子》《96分鐘》再創里程碑

《陽光女子合唱團》日前已打破4億票房成績，也讓這部電影晉升到台灣電影影史第5名。片中眾女星除了在電影中亮眼表現，連她們出席映後幾乎場場有驚喜。苗可麗被問到對衝破4億票房的感想，笑說：「那我就失憶啦，所有不愉快的事情都忘記了。」她經常上網看網友口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。

孫淑媚對觀眾的支持，讓她想起已逝的阿公：「阿公曾跟我說『我也想要去看電影』，我跟他說『好啊，下次帶你去看我演的電影』，那時候我還沒演過電影；雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了，所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾。」

跑了最多場映後的安心亞則說：「覺得自己在做一件很有意義的事。」何曼希增加了許多粉絲，「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，我在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心可以成為大家前進的力量。」

此外，台灣災難動作電影《96分鐘》再創里程碑，1月30日上架Netflix後聲勢持續攀升，最新數據顯示，影片已衝上平台的全球熱播電影榜第2名，寫下平台內關於台灣作品的新紀錄，同時締造「台灣作品電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前10名」三重新紀錄。