陽光小畫家畫展奇美博物館登場 全台十一家醫院串連推出線上數位展

陽光小畫家畫展奇美博物館登場，奇美醫療財團法人奇美醫院長林宏榮、陽光基金會董事長劉陽明、台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋及全台策展醫院與兩位小畫家出席。（記者李嘉祥攝）

奇美醫療財團法人奇美醫院、陽光社會福利基金會及台灣輝瑞大藥廠共同主辦的「2025陽光小畫家畫展－輝灑希望．迎向陽光」活動，5日於奇美博物館二樓豐收廳揭幕，以結合公益與藝術跨界形式呈現，奇美醫療財團法人奇美醫院長林宏榮、陽光基金會董事長劉陽明、台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋等主辦單位、全台策展醫院及兩位小畫家共同出席，表達醫院對病友身心重建的深切關懷，也象徵「用畫筆迎向陽光、用勇氣重建希望」的溫暖精神。

陽光基金會15年公益旅程中首度將燒傷顏損兒的畫作帶入博物館，自4日起至7日於奇美博物館進行實體展覽，展現「用畫筆迎向陽光、用勇氣重建希望」的溫暖力量，象徵公益藝術邁向新里程碑；另也同步串聯全台11家醫院推出線上數位策展平台，讓民眾不受距離限制，可隨時隨地欣賞小畫家的創作，走進燒傷顏損孩子的內心，透過筆觸感受勇氣與希望的力量。

陽光基金會董事長劉陽明表示，從2010年的小陽光畫作徵選到登上奇美博物館，一路走來有太多人的陪伴，每一筆色彩都代表燒傷顏損孩子對未來的期盼，而每一張畫紙都是他們重生的勇氣，希望藉由實體與線上策展並行，讓更多人了解燒傷顏損孩子的處境，以及認識陽光燒傷顏損兒生心理重建服務。邀請大家成為他們的陽光，持續擴散愛的能量。

奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮說，真正的醫療不只是治癒身體疾病，更在於療癒心靈創傷，畫展首次走入奇美博物館，不僅為小陽光畫作提供更廣的舞台，也讓大眾看見孩子面對傷痛的勇敢力量，也是醫院落實「藝術入醫療，生命更閃耀」具體展現，期望透過藝術力量，陪伴更多病友在漫長復健路上重拾生命的色彩與自信，也讓社會看見醫療背後對生命韌性的關懷與溫度。

以行動支持陽光基金會小陽光桌曆逾10年的台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋指出，公司秉持「以科學為本、以人為先」信念，除推動醫療創新，也重視身心靈完整照護，自十多年前與陽光基金會合作以來，見證許多燒傷顏損孩子透過繪畫重建信心；今年畫展登上博物館，不只是藝術展出，更是象徵讓每個面對挑戰的人都能看見希望的光。

小陽光畫家廷廷與樂樂也現身分享創作歷程。今年升上小學五年級的廷廷以《與家人露營去》與《我的開心農場》兩幅作品分別獲得小陽光桌曆畫作優選與角色造型獎，他鼓勵其他孩子不要害怕，也不要在意別人的眼光，要勇敢面對自己；小畫家樂樂在陽光基金會社工與心理師支持下找回自信，以《我最愛的家人》畫作獲得角色造型獎，他想用畫表達謝謝家人的陪伴與照顧。

奇美醫院表示，此次全台有11家醫院響應推廣線上策展，包括奇美醫療財團法人奇美醫院、振興醫療財團法人振興醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院等，希望讓小陽光的創作被更多人看見，也讓「勇氣與希望」的陽光照耀全臺各地，邀請社會大眾來欣賞這場充滿生命力的「小陽光畫展」，也希望這份跨越地域、連結心靈的行動能持續擴散愛的能量。