陽光普照 寶晶能源5月營收創歷史新高

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寶晶能源表示，憑藉屏東地區得天獨厚的優異日照條件，搭配高效智能運維系統，今年 5個月營收1.38億元。（圖片來源／ 信傳媒資料庫）

寶晶能源（6987）今（10）日欣然公布 2026 年 5 月單月合併營收達 138,790 仟元。不僅較去年（2025）同期顯著成長 13.32％，更一舉超越去年 8 月的歷史高點，刷新公司成立以來的單月營收歷史新高紀錄。

寶晶能源表示，憑藉屏東地區得天獨厚的優異日照條件，搭配公司引以為傲的高效智能運維系統，今年前 5 個月累計合併營收已達 581,795 仟元，較去年同期大幅成長 30.75％，成長動能相當耀眼。隨著 5、6 月太陽直射點北移、日照量達到全年高峰，在天候穩定及專業管理下，5 月營收較 4 月大幅衝高，繳出漂亮的成績單。

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日照與高效運維雙雄加持，前5月營收亮眼大增30.75％

有別於多數同業，寶晶能源自成立以來便堅持「百分之百持有電廠」的遠見策略。以屏東核心案場（林邊與枋寮）為例，5 月日均發電達 4.76 小時，較 4 月的 4.46 小時顯著增長，結合高效的綠電匹配率，成功將自然資源轉化為長期且穩定的高毛利營收。在全球淨零碳排趨勢下，寶晶能源擁有的優質電廠與穩定綠電轉供能力，已成為 RE100 企業客戶最信賴的長期策略夥伴。

此外，寶晶能源6月5日已順利通過ISO / IEC 27001 : 2022認證，可望藉此精進內部的 IT 與資料管理流程、防範潛在的資安威脅。

資金充裕、壽險巨頭力挺，積極擴大案場資產規模

針對市場上既有太陽光電案場的收購趨勢，寶晶能源展現出擴大版圖的強烈戰略意圖。公司強調，持續擴大再生能源案場的資產管理規模是核心策略。受惠於穩健的經營模式，公司目前擁有極其強勁且健康的現金流，近期更有數家大型壽險公司主動表達高度合作意願，承諾在資金方面給予全力支持。

寶晶能源指出，不論是太陽光電或小水力發電，目前皆有許多業界夥伴積極接洽賣斷或入股合作。對此，公司持高度開放與積極態度，將從內部報酬率（IRR）及綜效等面向進行全方位評估，「資金絕對不是問題！」，未來將透過多元彈性的合作模式加速併購步調，為股東創造最大價值的獲利增長。

迎戰綠電強勁需求，下半年併網容量將迎大突破

展望未來，面對台灣半導體產業與 AI 資料中心對綠電的蓬勃需求，寶晶能源深知自身肩負綠能轉型的關鍵使命。即便大環境開發與工程推進具備挑戰，寶晶能源仍憑藉深厚的在地溝通實力與完善的地方回饋機制，贏得各界高度信任，自主推升併網總容量。

寶晶能源信心十足地表示，今年下半年併網容量可望迎來關鍵突破，為下半年營運注入更澎湃的成長動能。

(原始連結)





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