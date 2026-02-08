陽光男神牧森走進喜憨兒基金會 用陪伴溫暖新年

記者周毓洵／臺北報導

新生代陽光男神牧森近日走進喜憨兒基金會，親自參與學員們的新年活動，不只一起手作、互動聊天，還在現場大跳「十六蹲」熱舞，笑聲不斷，氣氛瞬間炒熱。即使工作行程滿檔，牧森仍抽空投入公益，希望用實際陪伴，為喜憨兒送上溫暖又難忘的新年回憶。

牧森日前來到建成工坊，加入肢體律動課程，陪著學員們一起跳舞、動一動，毫無偶像包袱。學員們也準備了「十六蹲」與牧森尬舞，迅速拉近彼此距離，現場氣氛歡樂滿點。大家輪流送上新年祝福，祝牧森「馬到成功、事事如意、馬年行大運」，牧森也暖心回應：「希望大家都能健康快樂，勇敢朝自己喜歡的方向前進。」

最讓牧森驚喜的是，學員們特地準備了手繪畫像與紙本作品迎接他的到來，白板上畫著他的模樣，還附上祝福寫著：「恭喜牧森入圍金馬獎，祝你新年快樂、步步高升。」牧森感動表示：「謝謝大家這麼用心，收到祝福真的很幸福。」

除了唱跳互動，牧森也陪著學員們一同手作馬年造型棒棒糖，過程中不時互相幫忙、貼心協助完成作品，讓手作時光多了溫度與笑聲。他分享，最讓自己印象深刻的，不只是活動內容，而是基金會老師們陪伴學員的方式，「他們用溫柔而穩定的態度，讓學員自在表達、不否定任何感受，這是我很需要學習的地方。」活動尾聲，牧森也特地回贈兩大袋糖果，祝大家「幸福滿糖」迎新年。

目前剛殺青的牧森，年後也將馬不停蹄投入新作品拍攝，持續挑戰不同角色，待播作品包括《大仙尪仔》。他表示自己相當珍惜每一次演出機會，也感謝喜憨兒基金會長期推動安心照顧計畫，讓陪伴與關懷持續發生，相關資訊可至喜憨兒基金會官方網站查詢。

牧森（中）陪大家跳「十六蹲」，炒熱氣氛。（周子娛樂提供）

憨兒們手繪牧森畫像，歡迎牧森（左）到來。（周子娛樂提供）

牧森（左）與學員們製作馬年造型棒棒糖。（周子娛樂提供）