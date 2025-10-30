陽光短暫露臉！林嘉愷：新一波東北季風「這天」報到

生活中心／李明融報導

陽光短暫露臉！中央氣象署指出今天（30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，不過提醒民眾日夜溫差大，外出時可以多添加衣物；民視氣象主播林嘉愷也發文提醒，下一波東北季風緊接著報到增強，週五（31日），冷空氣與前幾天差不多，北部及東北部較涼，其他早晚涼，北部及東部有短暫雨。

陽光短暫露臉⋯新一波東北季風旋即「篡位」！林嘉愷揭「2地區」急凍轉濕冷

林嘉愷提醒，週五再迎一波東北季風全台明顯降溫。（圖／翻攝自林嘉愷臉書）林嘉愷在臉書發文指出，今天東北季風減弱，雖然華南還是有些雲層近來，但影響不大，僅山區及基、宜有短暫雨，氣溫回升，週五起東北季風又要增強，冷空氣與前幾天差不多，北部及東北部較涼，其他早晚涼，北部及東部有短暫雨。氣象署也表示，週五開始受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六（11月1日）至週一（11月3日）受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

這波東北季風一路影響到下週二，降雨範圍也逐漸擴大。（圖／翻攝自林嘉愷臉書）

直到下週二（11月4日）東北季風才逐漸減弱，同樣也是短暫回溫，北部及宜蘭地區溫度回升，高溫預測東北部26~28度，花東28~29度，中南部30~32度，馬祖18~20度，金門21到25度，澎湖24~25度；低溫預測:北部、東北部19~21度，中南部、花東21~24度，馬祖18~21度，金門、澎湖20~23度，週三再迎第二波東北季風，天氣轉涼，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，本島低溫落在北、東部地區的21度至22度，另外，中南部、花東22~24度，馬祖18度，金門、澎湖21~23度。

