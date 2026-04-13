白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸
一顆在產地僅值2至3元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。
15年前農委會新聞稿寫著，「為改善包銷制度等缺失，未來重點工作為推動雞蛋分級計價制度、協助區域小型洗選集貨場⋯⋯」。雞蛋分級的計價制度曾經曇花一現，其他的，應該是不了了之。
2023年全台蛋荒，蛋價一斤飆破百元，貴到讓人買不下手，隔年蛋價慘跌，換蛋農跳腳；台灣家禽統計手冊指出，2024年蛋雞產業「量增價跌」，產值較前一年大減58億元，成為家禽產業中少數明顯衰退項目，若無法建立精準的產銷預警與協調機制，蛋價劇烈波動與產業獲利不穩情況，恐將反覆上演。
監察院、台灣家禽統計手冊示警，政府充耳不聞；去年彰化「毒蛋」案，今年高雄春捲集體中毒事件，一個是洗選蛋，一個是傳統散裝箱蛋，兩大通路接連出事；雞蛋產量大玩數字遊戲，更是公開的祕密，連蛋農自己都不信的產蛋量，政府說雞蛋供應平穩時，大家應反問「真的嗎？」
讓人憤怒的是，蛋商為維持供貨穩定，調蛋、混蛋運作是常有的事，民眾花高價買的嚴選品牌，很有可能是混蛋「冒牌貨」，政府睜隻眼閉隻眼，溯源標籤恐早已失能。
雞蛋分級計價在國際上已是行之有年的成熟制度，農業部也說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級，7月將上路的新制，洗選蛋市占率可望從四成提高至七成以上，洗選蛋成本每斤增加10元，但產銷「體質」不先改善，「混蛋」不先根除，漲價和可能吃到冒牌貨的雙重打擊，消費者難以忍受。農業部怎能置身事外？
更多udn報導
馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時清光
妻為癌夫求白沙屯媽 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞不見了
川普嗆封鎖荷莫茲暴露台灣弱點 台人第一衝擊恐這事
女星暴瘦嚇壞全網！肋骨全現形遭疑厭食 本人氣喊冤
其他人也在看
上海、福建推動恢復自由行，觀光類股股價齊步上揚，早盤多檔亮燈
【財訊快報／記者陳浩寧報導】中國國台辦宣布將推動包含恢復兩岸直航正常化、上海市及福建省居民赴台自由行等10項惠台政策，激勵今日旅行社、飯店等觀光類股股價應聲上揚，多檔類股在早盤即攻上漲停，上市櫃觀光指數盤中漲幅皆逾2%，上櫃觀光漲幅更是居冠。在開放陸客來台及直航等兩岸觀光利多加持下，國內飯店業、旅行社業績可望同步受惠，激勵包含雲品(2748)、寒舍(2739)、亞都(5703)、力麗店(5364)、山富(2743)、鳳凰(5706)、燦星旅(2719)、易飛網(2734)等觀光業者今日股價亮燈漲停。此外，第二季適逢清明連假、母親節、端午節及COMPUTEX等觀光利多動能，將助攻帶動飯店業者住房與餐飲營收動能，而連假效應也將推升民眾出國旅遊意願，雄獅(2731)第一季日韓、紐澳訂單年增近3成，美加線訂單年增4成，北歐極光訂單能見度已延伸至2027年3月。雖受到戰爭影響，亞非旅遊需求出現轉單效應，不過整體旅遊需求並未減少，目前在手訂單仍較去年成長15%。
中東戰火推高瓦斯價格 菲律賓街頭小吃攤苦撐
（中央社馬尼拉12日綜合外電報導）菲律賓人喜歡熱騰騰的傳統燉牛肉pares，但自中東戰爭爆發以來，液化石油氣價格飆升，這份期待變得日益困難。
陽光行動／包銷定價 蛋農爭不過蛋商
台灣雞蛋產銷長期建立在「包銷制」，養雞協會去年不滿風災造成蛋量減少，蛋價應該要上漲，蛋商公會卻凍漲，造成蛋農損失，決定拿回產地蛋價主導權，報價權之爭以蛋農失利告終。蛋農說，即使產地價被壓低，批發端也未必跟著降價，消費者沒受益。蛋商公會說，報價都是依循市場機制。
陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價
為擺脫包銷制度束縛，愈來愈多蛋農投入自產自銷，發展品牌雞蛋，掀起一波「雞蛋革命」。透過調整飼養方式、優化飼料配方，並建立自有銷售通路，不僅成功拉高蛋價、提升獲利，也逐步開拓高價品牌蛋的新藍海。
陽光行動／虛報產蛋量 同業間爾虞我詐打心理戰
日前農業部公布的雞蛋日產量約為12萬6000箱，但同時間中華民國養雞協會統計卻達13萬9000箱，數字兜不攏，蛋農之間還會打「心理戰」，有時隱匿減產，有時刻意高報產量，更有蛋農說，台灣的雞蛋統計數字，永遠都不會是真的。蛋價漲不漲，看供需，但亂報的蛋產量，如何拿來衡量供需？
台派女神麻辣發言 罕提堅不生小孩原因
有「台派女神」封號的網紅徐閉，目前人在印度旅遊，今（13）日上午在臉書發聲，罕提「不生小孩」麻辣話題。徐閉語不驚人死不休說：「我不生小孩的原因不是討厭小孩，而是周圍的同齡父母藍白太多，奧客也太多，成為父母就要為了小孩忍受這些人，不生就沒事。」
中共「惠台10措施」真有詐？總統府示警：恐故伎重施隨時叫停
即時中心／高睿鴻報導中共近年不斷以武力威脅台灣，讓我國不得不將其視為敵對勢力，並慎防對方各種統戰攻勢；豈料，國民黨不僅仍想方設法親近中國，主席鄭麗文更在未獲民意直接授權的情況下，近期執意前往中國，會晤中國國家主席習近平。鄭習會後，國台辦主任宋濤火速「配合演出」，拿出「惠台10項措施」，宣稱將對我國釋出諸多利益及優惠。但對此，總統府發言人郭雅慧質疑，這些舉措可能僅是特定政黨政治操作、或是交易的籌碼。
養兒防老變掏空 揭開贈與後的遺棄真相 誰能守住長輩的晚年尊嚴？｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
在華人社會「養兒防老」的傳統觀念下，許多父母選擇提早將資產傳承給子女，期盼換來餘生的依靠。然而，當「贈與」變成了「遺棄」，這份原本溫暖的愛，卻可能成為長輩最沉痛的晚年陷阱。儘管法律設有「撤銷贈與」的機制，但法律往往難抵人情，許多長輩因在贈與時缺乏證據保護，更因為不願與親骨肉對簿公堂，只能在時效壓力下，眼睜睜看著悲劇發生、尊嚴消逝。 鏡電視推出個人廣告囉！ 讓你也能成為廣告主Show Yourself👉https://mnews.oen.tw/ 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts
詐騙連環計! 吉品海鮮前少東疑勾結律所顧問詐騙千萬
社會中心／綜合報導台北市知名吉品海鮮餐廳，前少東羅振元，過去曾遭本台獨家踢爆，叫了高級和牛等肉品，卻拖欠百萬貨款，如今又被爆出，過去打著媽媽是吉品海鮮董事長，以自己是餐廳採購名義，沒有中國銀行帳戶為由，涉嫌請台商代墊千萬台幣貨款，疑似還聯手徵信業者，再騙走千萬，連扒兩層皮。
陽光行動／管控失靈⋯混蛋溯源形式化 無助食安
農業部為強化食安與溯源管理，預告自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，新制上路後，洗選蛋的市占率將從四成提高至七成以上，但產業界質疑，洗選過程「混蛋」難免，溯源制度流於形式，食安能安嗎？
奧萬大暑期營隊 打造造深度山林教育體驗
奧萬大自然教育中心今年7月將推出「奧萬大森林探險家」與「奧萬大野FUN營」兩項暑期營隊活動，以高師生比、專業引導、全方位安全防護三大核心價值，讓孩子在數天的營隊活動中遠離3C產品，打造一場深度成長的山林教育體驗。奧萬大自然教育中心表示，今年度的「奧萬大森林探險家」活動，有著更多的意志力與邏輯思維的挑
2日系服飾「為八大妹設計」！網籲別買錯...過來人曝慘痛經驗
日圓匯率變便宜，讓不少人購物起來毫不手軟。近日一名女網友分享，在日本知名購物網站的看見一系列主打細肩帶、長裙套裝的服飾品牌，穿搭模特兒甚至還是前AV女優三上悠亞。不過有內行人指出，該類品牌在日本的客群，大多以八大行業的女性居多，購買時需多加注意，掀起網友兩面討論。
老字號「虎牌米粉」爆中國製！網怒：丟廚餘
知名品牌虎牌米粉掀爭議！有網友發現，到宜蘭觀光工廠買到的冬粉竟是中國製。業者坦言有分成兩種，一種是台灣製造，另一種是中國山東代工生產，重要的是標示清楚，台灣、中國兩種製造都有。有消費者希望是買到台灣製造，但也有人認為標示清楚就好。
日本牙刷1設計超方便！7年級生搖頭：台灣30年前就有
日本有許多便利設計的好物，近日一款牙刷引發討論。一名網友分享，入住日本民宿時拿到一款特殊設計的牙刷，打開後發現刷毛間卡著一坨白色物體，細看才知道是預先填入的牙膏，打開包裝即可直接使用，讓不少人直呼方便又新奇；但也有7年級生指出，這種設計早在30年前的台灣就已出現。
批南韓潛艦技術人員用過即丟 韓媒指台灣終究是「中國島」
南韓媒體「韓國經濟」今（13）日，引述曾經參與台灣「潛艦國造」的南韓技術人員透露，台灣在潛艦國造的計畫中，以短期合約運用南韓技術人員，並要求南韓人員提供潛艦設計圖等機密資料；而一旦覺得南韓技術員沒用了
史上最長護盤 國安基金Q1大賺80億
國安基金第9次護盤長達279天，堪稱史上最長，共計投入122.5億元，13日舉行例行性委員會，據首季財報顯示，1月13日開始退場到3月31日止，已經釋股99.63億元、大賺80.54億元，已實現報酬率高達80.8％，加計未實現利益12.73億元，初步整體投資報酬率76.1％。國安基金官員表示，台灣3月出口額高達801億美元，顯示基本面良好，會以「不影響台股」為原則，視情況釋股。
高市投入3020萬增15處科技執法 鳳山等7處5/1上路
高雄市今年以來科技執法減少1成5交通事故，市府將投入3020萬元，增設鳳山區等15處路口科技執法，由7處「不停讓行人」科技執法打頭陣，將於5月1日上路；另將增設8處「路口多向違規」科技執法，預計下半年上路。高雄現有68處路口多向違規科技執法，今年以來發生交通事故685件，比未設置前減少98件，降幅達
江語晨17年前衰傳為周董甩成衣小開 疑因手滑洩照被分手
「前J女郎」江語晨最近上大陸選秀節目《乘風2026》（《浪姐7》），因走音風波被外界攻擊，和周杰倫傳緋聞的過往也被挖出，多年前狗仔拍到「周董」周杰倫帶年僅19歲的江語晨打籃球，戀情因此曝光，有人爆料江語晨為了周董拋棄成衣小開舊愛，但江語晨否認，而這段由周杰倫（Jay）和江語晨（Jessie）譜出的「雙J戀」談了多年，最後疑因女方手滑，戀情轉淡分手。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。