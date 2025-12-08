陽光行動／入棺錄遺言 親自安慰家人
「和光里」有專為生前告別式打造的儀式會場，曾有癌末患者躺在棺材裡，安慰摯愛的家人，「我不希望你們哭得這麼傷心」；也有站在生命懸崖邊緣的憂鬱症患者，重新找到繼續活下去的勇氣。創辦人許伊妃說，四年來，團隊已服務超過900人次，這也意味著社會正在改變。
「既然明知死亡會發生，我們能不能提前練習說再見？」和光里創辦人許伊妃從事生命事業十多年，並取得日本送行者認證，四年前，她推出生前告別式體驗服務，剛開始是引導體驗者以書寫遺書的方式，向生命告別，後來發現報名者中有半數是有身心困擾者，也有不少人因錯過與摯愛告別，而留下創傷。
她邀集具備心理諮商、藝術治療、悲傷輔導等背景的專業人員加入送行者團隊。體驗者在90分鐘的沉浸式死亡旅程，可點播「人生最後一首歌」、錄下「最後的遺言」，最後入棺體驗，感受5分鐘的黑暗與寂靜。當棺蓋再次開啟，體驗者「回到人間」，象徵又一次的重生。
許伊妃印象最深的一次，主角是一位全盲的視障者。工作人員以點字卡協助他進行儀式，儘管他看不見任何場景布置，卻能透過心靈感受，細膩描述出「天堂的樣子」，看不見的人，反而體會更深。
另一名癌末患者帶著全家一起來「練習說再見」，這名體驗者不希望家人日後只能透過通靈或擲筊，來感受他的心意，「我想要在家人在棺木旁哭的時候，可以親自安慰他們。」那場告別體驗，也是他留給家人最溫柔的道別。
許伊妃說，剛推出生前告別體驗時，這個觀念在社會上仍相當新穎，能否被接受、甚至維持下去，都還是未知數。沒想到新冠疫情爆發，許多人連至親的告別式都無法參加，深刻體會到「無法好好說再見」的痛苦，疫情也讓人們重新思考告別的意義，過去喪禮的主角是來賓，疫情之後，大家開始明白，最該被照顧的，其實是自己與家人。
陽光行動／人生畢業照 為臨終者留下最美模樣
陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫
陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫

新北市是全台老年人口最多的城市，已破八十萬人。二○一七年新北市政府率先推出「晚美人生我做主」，這項計畫發想來自時任老人福...
陽光行動／預立醫療決定 簽署數不到1％
陽光行動／預立醫療決定 簽署數不到1％

國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（AD）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到1%。病主法起草人、台大教授孫效智憂心，台灣邁入超高齡化社會，簽署率拉不上來，很可能步入美國後塵，成為「年輕人的天堂，老年人的地獄」。
陽光行動／日本死亡教育 納入生活中
陽光行動／日本死亡教育 納入生活中

在日本，長者會提著菜籃、搭著巴士組團去參觀墓園，在台灣，開口談死都很困難；中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，老盟近年推動「第三人生」規畫，其中一塊就包括如何安排自己生命終點、如何面對死亡，明年更預計培育一群高齡者，擔任第三人生規畫師。
陽光行動／舉辦人生畢典 癌末夫無憾謝妻
陽光行動／舉辦人生畢典 癌末夫無憾謝妻

高雄市立民生醫院前院長蘇健裕七年前癌逝。他的妻子尹亞蘭，在他生命最後階段，為他舉辦一場名為「人生畢典」的生前告別式，蘇健...
觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨
觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨

善終是需要準備的，但國內首例終活調查，卻揭露國人準備嚴重不足；邁入超高齡社會的台灣，一個人的老後，衝擊正步步進逼，簽預立醫療決定或許能扮演「緩衝墊」，相比無效醫療要付出的巨大社會成本，用健保給付預立醫療照護諮商費用又何妨？
陽光行動／猛男抱出場 她向親友道別
陽光行動／猛男抱出場 她向親友道別

在「忘了我記得」秦漢生前告別式客串演司儀的郭憲鴻，真實身分是殯葬業「冬瓜行旅」創辦人，他辦過六場生前告別式，印象最深刻的是為抗癌小天使佩姿，在她25歲生日這一天舉辦生前告別式，但他也透露，曾為了舉辦一場生前告別式，遭30家咖啡館拒絕，業者連這種活動都視為禁忌。
