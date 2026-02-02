陽光行動／恐懼報警 超商店員就怕遭詐團報復
詐騙手段層出不窮，而超商業務包山包海，已經讓不少民眾戲稱超商店員根本是超人。但很多人不知道的是，在詐騙屢禁不絕時，超商店員要面對的隱藏危機也不小，尤其當店員看到可疑人士反覆進出門市ＡＴＭ領款時，到底該怎麼做才能協助阻詐，又不會讓自己人身安全出現危機？這已然成為超商店員最大的挑戰。
超商取款太方便 詐團最愛
超商業者透露，曾有警政機關希望店員能夠協助辨別詐騙集團負責取款的車手，「現在全台一萬多家超商，幾乎每家都有ＡＴＭ，車手取款實在太方便，我們也是被盯上的目標」。
車手為何喜歡去超商ＡＴＭ領錢？一位銀行主管根據各類發生過的態樣觀察，認為應有三大理由，一是超商是廿四小時營業，而且裡面有足夠的場地可以打發時間，二是店員的視線不見得能看到ＡＴＭ、隱蔽性高，三則是超商可買的東西不少，尤其是遊戲點數最好洗錢，一下子就可把大量的錢給洗出去。
深夜到凌晨 車手提款高峰期
另一位業界人士觀察指出，現在的超商不但廿四小時營業，且大多設有座位區，這原本是超商的美意，卻使超商變相成為車手休息之地，尤其是深夜接近凌晨時，是車手提款的高峰時刻，車手就直接等在便利商店，在大約晚間十一時先領一次，若每日可領上限為十萬元，車手領完十萬元之後，可以先在店裡吃個東西等待，等過了十二時之後，還可再領一次十萬元，「一個小時就把兩天的份領完了，若一張卡領兩次就廿萬元，十張卡就兩百萬元」。
這位人士指出，通常車手不會只用一張金融卡提款，甚至張數多達十張金融卡，所以，通常在超商ＡＴＭ排隊時，若前面的人一再用不同的金融卡提款，有問題的機率很高。不過，車手也會有警覺心，當背後很多人排隊，就會先躲一躲，改去別家領，或是等人少之後再回來領錢。
偏遠提款機 歹徒找防詐破口
此外，車手領錢地點，近年也出現明顯移動。一位銀行主管指出，車手為了怕被認出，通常會跑到遠離自己生活圈的地方去臨櫃提款，即使是ＡＴＭ提款也是如此；當然，詐騙集團還有另一種考量，主要是偏遠地區，警察與銀行之間的連線沒有像都會區這麼緊密，因此歹徒也會尋找防詐破口。
詐團車手到底有多猖獗？有超商業者透露，曾有警察接到線報，車手會在某段時間到門市ＡＴＭ取款，因此希望讓員警能夠穿上店員制服，在櫃檯假扮店員等著抓人，但由於牽涉層面太廣，且超商也擔心有不知情的民眾會在此時進入店內恐受傷，未答應警察。
不久前，統一超商接到某派出所所長致電表揚，原來是超商店員注意到可疑人士反覆進出門市、在ＡＴＭ提領現金，更帶著大量交貨便的袋子，由於是詐騙集團傳遞提款卡常見手法，店員主動向派出所報案，員警快速抵達現場，順利逮捕車手。
但超商店員這樣的義舉，其實也將自己暴露在危險中，誰也不知道，車手是否有同伴，會否因此盯上了店員，事後會不會遭到報復。
超商業者其實很希望能夠建立起與警局、派出所快速連線的機制，既能快速抓到車手，也能保障店員人身安全，畢竟這些店員有的是年輕工讀生，有的是中高齡重新就業，每個人對於車手、詐騙的敏感度不同，更沒有執法權，也沒有足夠的自保「武器」。
