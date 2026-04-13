12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
陽光行動／打破包銷 學者：蛋業升級需蛋價分級
台灣的蛋價制度，蛋農、蛋商間的天秤始終傾斜。學者指出，如果不想被包銷制綑綁，共組合作社等與大型通路簽約，會是解方之一，也有學者認為，產業要提升，雞蛋分級計價制度就得做，而且必須要做。農業部則說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級。
台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩指出，美國蛋價是由市場供需決定，而非由公會或協會協調訂價。農產品價格普遍具有「上漲快速、下跌緩慢」的特性，雞蛋尤為明顯。台灣目前在協調價格的機制下，價格僵固性可能更顯著，當供給緊縮時價格迅速上調，但當供給恢復時，價格卻未能即時回落，嚴重影響消費者權益並扭曲市場訊號。
中原大學國貿系副教授楊奕農表示，如果不想被包銷制綑綁，共組合作社等與大型通路簽約，會是解方之一。
楊奕農說，蛋農組成策略聯盟也是一個方法，但目前沒有成功案例，政府應先鼓勵蛋農建立自己的品牌，這樣才有更高的議價能力。
可先成立示範合作社 成功再擴展
東海大學畜產與生物科技學系退休教授陳盈豪，也認同成立合作社或產銷班是可以逐步擺脫包銷制的方法。陳盈豪說，一開始蛋農與蛋商之間一定會有段抗戰期，且合作社一旦虧損，大家就會開始跳腳，很容易走向解散，因此合作社如果有政府入股當靠山，加上專業經理人營運通路，成功機會比較高，可先成立示範合作社，運作順利再擴展。
逢甲大學國貿系教授楊明憲說，雞蛋分級計價制度，可以讓好的品質有好的價格，品質欠佳的無法魚目混珠進入市場，可惜至今未能能順利推動，但這是應該要徹底執行的方向，作法上，一開始在蛋場就要先有分級，例如分級標準、分裝包材等，畢竟傳統盤蛋不只破損率高，也沒經過洗選，無法符合現代化衛生，也無法保障農民應有收益，這需要食安法規配套。產業要提升雞蛋分級計價制度就得做，而且必須要做。
市場機制的計價制度 政府不干預
農業部畜牧司長李宜謙表示，包銷制不管蛋好壞都收，這也會讓農民怠惰，對自己產品不負責任。洗選溯源就是在為雞蛋做分級，洗選過程中品質不好的蛋容易破損，破損率過高，洗選業者就會回頭要求蛋農顧好生產品質，因此洗選就能分級，價格也就能調整，產業界也會訂出不同規格和價格區間來依循。
李宜謙說，在市場機制的運作下，並不希望政府公部門過度干預，因此產業界的計價制度也不會透過法規來規範，農業部尊重多年來的市場方式，不會特別要打破現有的作法。
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