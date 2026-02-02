陽光行動／打詐 別斷在最後一哩路
政府屢屢宣傳打詐績效，但民眾無法感同身受，只因為打詐的成效，跟不上詐騙的層出不窮與民眾的期待。而超商早已成為詐騙最頻繁發生的場域，店內防詐的工作卻都由業者負擔，建立警民連線機制保障安全，已經成了業者最卑微的請求。
近年詐騙愈發猖獗，詐團頻頻透過超商的各種服務對民眾下手，包括幽靈包裹、代收款項服務，甚至是假冒官方網站舉辦抽獎騙取個資。
有些民眾認為，是超商的服務多樣化讓詐團有機可趁，但事實上，是民眾陷入詐騙情境之後，超商櫃檯成為那「最後一哩路」，而政府早該重視這「最後一哩路」環節，但打詐的資源卻一直無法投放到超商端。
不少超商業者都不滿，政府打詐喊得震天價響，卻要業者自己想辦法。民眾收到幽靈包裹，過去只能向超商求助，但超商根本無能為力為民眾追回損失款項，直到民怨累積之後，政府才動起來，因應之道，卻是要求超商自行建立退貨機制，這當中的各種成本，都是由超商負擔，等於是慷業者之慨。
警政機關更要求超商店員協助留意可疑車手，但別忘了，超商店員除了嫻熟店內業務外，與一般人並無區別，更遑論中高齡再就業後，不少店員已經是銀髮族，要抓車手，根本是超商店員能力範圍之外的事情。
試想，金融機構遇到異常匯款行為，都能透過警民連線，通知警方到場協助處理。那麼，建立超商門市與警政系統的連線，對於抓車手是否更有幫助？
若要全面建立連線系統，對警力負擔無疑更加吃重，在執行面上的確不切實際；但若能從車手最常去的超商ＡＴＭ門市導入連線系統，從而提高詐團的「使詐成本」，將能夠更有效地在最後一哩路上擋下詐騙事件。
誰都不希望蒙受詐騙損失，相信無論是政府、警方、超商都希望能夠盡己之力，減少詐騙事件發生；但如果警方希望民營企業一起加入全民防詐行列，卻不挹注資源，將會讓打詐的一切努力，在最後一哩路上化為泡影，功虧一簣，也讓詐團有可乘之機，無助於減低民怨。
陽光行動／轉帳有詭 移工匯款踩陷阱
超商店員的詐騙樣態相當多元，大眾最熟知的，就是點數詐騙、包裹詐騙。但除了本國人受詐騙影響之外，移工跨境匯款詐騙問題，也發生在超商，未來移工詐騙問題可能也會是超商要面臨的潛藏風險。
社會中心／綜合報導台中一名50歲的林姓藥師，本擁有穩定收入與房產，原以為能靠投資安穩退休，不料竟落入一場環環相扣的詐騙陷阱。藥師在短短半年內，先是被假投資APP詐騙80萬元，隨後又因急於求償，誤信網路上自稱能「代追回款項」的假律師，二度被詐走165萬元，甚至差點抵押房產，所幸地政事務所人員察覺有異報警，才及時攔阻悲劇擴大。
詐騙手段層出不窮，而超商業務包山包海，已經讓不少民眾戲稱超商店員根本是超人。但很多人不知道的是，在詐騙屢禁不絕時，超商店...
詐騙事件層出不窮。一名網友遭詐騙10萬元後，為了追回損失，自行向網路上自稱「律師」的陌生人求助，未料卻再度落入詐騙陷阱。對此，「165反詐儀表板」提醒，凡是宣稱「保證追回」、「先付費再處理」的說法，幾乎可以確定是詐騙，呼籲民眾務必提高警覺。
地方中心／黃兆康 新竹報導去年才爆出提拉米蘇詐騙，如今又出現同樣的手法！有一名女子在網路上看到「89元提拉米蘇」促銷貼文，加入LINE下單，詐騙集團先提供交易連結，再以「交易失敗」為由，要求她聯繫客服，接著由假客服告知女子，帳戶遭到凍結，要依指示操作才能解除，沒想到女子照做後，直接損失5萬元。
防詐中心公布最新統計資料，1/31全國共受理383件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8573.1萬元。
【時報-台北電】法務部調查局上月針對犯罪集團利用虛設行號進行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、掏空公司資產、逃漏稅等重大經濟犯罪，執行全國性「金融掃黑」，動員26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談包括知名日商集團台籍主管在內的725人、查獲不法公司953家、帳戶969個，犯罪金額高達321億3796萬餘元，已查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名表、名牌包及銀行存款共1億496萬元不法所得。 調查局說，近來查緝電信網路詐欺、詐貸、吸金、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或虛設行號銀行帳戶作為主要洗錢工具，假冒商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，透由多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結查扣，藉此掩飾不法金流。 調查局表示，這波金融掃黑共破獲6種犯罪類型，包括1.跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢；2.金主結合記帳業者虛設人頭公司洗錢；3.集團虛設行號向金融機構詐貸；4.以空殼公司「印股票換鈔票」詐欺；5.虛設行號吸金詐欺；6.虛設行號掏空公司資產。 調查局查出，境外博弈集團在台經營賭場水房、跨國博弈客服及洗錢業務
慈濟北加州分會與非營利組織維修咖啡館(Repair Cafe)合作，「以修代丟」的概念，延續物命，所有修咖啡館都是志工，也擁有專業技能，舉凡電器、玩具、各類物品，通通有機會，找回物品的價值。 民...
近年越來越多國際巨星來台拍片，本刊日前直擊電影《阿凡達：火與燼》主角山姆沃辛頓在台北萬華拍攝電影《美夢》，還非常接地氣地上演吃台灣小吃的情節，他看起來也相當融入本地氣息。
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
陸配李貞秀3日將宣誓就職立委，內政部2日援引《國籍法》，要求李應於就職前辦理放棄外國籍，並派員將申請表送至李的立法院辦公室。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則指前白委麥玉珍原本國籍也不是台灣，應該去問麥如何放棄國籍。不過，麥玉珍放棄的是越南國籍，民眾黨團主任陳智菡反批陳培瑜如此類比「非常荒謬、可笑」，嗆綠營別迴避《中華民國憲法》，也不要忘記《兩岸人民關係條例》。
防詐中心公布最新統計資料，2/1全國共受理383件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8573.1萬元。
輝達執行長黃仁勳訪台，2026年1月31日在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦「兆元宴」，科技業大佬魏哲家、林百里等均現身，讓媒體與民眾紛紛聚集。當天，黃仁勳也與眾多粉絲互動，網友拍下影片分享，黃仁勳幫某人的錢包簽名，順勢抽出1000元就遞給小朋友；畫面曝光，讓許多人紛紛驚呼「黃爸爸」、「劫貧濟貧」。
首爾的明洞商圈是旅客必訪的景點，曾長居韓國的網紅「台灣妞」提醒，明洞雖好逛，但路邊小吃攤價位偏高，不是當地人平常的選擇，她曾嘗試購買3、4次，結果每次都踩雷，因此都會提醒朋友，去韓國不要吃明洞的路邊攤。
常常會有人問，做一個假牙可以使用多久？牙醫師張志麟表示，國外研究調查顯示，固定式假牙使用10年的成功率相當高，加上醫學科技不斷進步，目前國內牙醫界普遍所使用的假牙材質，無論是金屬燒瓷或是全瓷冠，在硬度或是表面材質上都很不錯，不太容易發生自體損壞的問題。然而造成固定式假牙失敗的原因，通常是因為齲齒或牙周病，也有部分患者是因為牙齒斷裂或是根管治療失敗。至於牙套的使用的壽命究竟有多長？其實沒有正確答案，因為每個人的飲食習慣、口腔衛生，咬合狀況或是磨牙與否等因素，都會影響固定式假牙的使用年限。牙套鬆脫怎麼辦？使用固定式假牙的患者，最擔心的就是發生牙套鬆脫的狀況，不但影響門面、吃東西不方便，也怕後續處理荷包大失血。一旦患者發生牙套鬆脫的情形，建議還是要立刻去看牙醫，牙套鬆脫的原因通常有以下幾種狀況，首先是黏著劑因為時間久了，會因水解而脫落，如果只是因此單純脫落，可以再重新黏貼固定，不過醫師表示，這二十年來隨著牙科醫學材料的進步，目前牙醫師普遍使用的接著劑較少會出現水解鬆脫的問題。另外一種狀況就是基牙發生齲齒引起的脫落，遇到這種狀況時，則是需要先治療齟齒，再重新評估製作牙套。此外，臨床上也很常發生
娛樂中心／李筱舲報導今（2）日為女星大S（徐熙媛）逝世一週年，丈夫具俊曄為紀念愛妻，親自操刀設計其紀念雕像，並特地選在忌日下午2點於金寶山舉行揭幕儀式。現場除大S丈夫具俊曄、S媽、小S（徐熙娣）夫婦及親友齊聚緬懷外，韓國天團Super Junior成員崔始源也被目擊低調現身會場，向這位一代影星致哀。
熱門韓團「CXM」演唱會門票一票難求，竟成為詐騙集團誘捕歌迷的陷阱！台南市中西區1名35歲許姓男子於昨（1）日下午4時許，在社群平台「Threads」發現有人轉售門票，即與對方聯繫。不料這竟是一場精心設計的騙局，幸許男在最後關頭驚覺有異並求助警方，保住17萬元台幣血汗錢。
國民黨立委洪孟楷北海岸服務處昨喬遷，立法院長韓國瑜到場力挺，他也肯定洪孟楷主張用嚴刑峻法對付詐騙，把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲說出來。洪孟楷今天表示，韓國瑜談到詐騙會憤怒，是因為近期詐騙金額再度攀升，顯見政府打詐成效有限，是要人民自求多福？
內政部警政署表示，近期有民眾遭詐騙後，急著追回損失存款，又再次落入二次詐騙陷阱，曾有一名被害人在網路遭詐騙10萬元，原本以為透過「律師協助追回」能拿回錢，卻被要求先支付高額訂金，匯款後才發現又被騙，警政署提醒遇到類似情況應立即報警，切勿輕信保證追回或先付費的說法，100％是詐騙。