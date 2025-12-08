陽光行動／日本死亡教育 納入生活中
在日本，長者會提著菜籃、搭著巴士組團去參觀墓園，在台灣，開口談死都很困難；中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，老盟近年推動「第三人生」規畫，其中一塊就包括如何安排自己生命終點、如何面對死亡，明年更預計培育一群高齡者，擔任第三人生規畫師。
和光里創辦人許伊妃說，日本社會提倡「終活」理念多年，透過各種生活化的活動，引導民眾習慣討論死亡議題。日本的殯葬業會共同舉辦博覽會，就算食品展，也會看到殯葬相關的攤位，日本喪禮習俗包含回禮與致贈點心，親友最後也會聚在一起用餐，這些看似日常的安排，正是死亡教育置入生活的方式。
甚至在日本，長者會提著菜籃、搭著巴士組團去參觀墓園，這反映出日本長者坦然接受死亡。國內觀念有在進步中，但要形成風氣，需要更多創意與廣泛接納。
老盟秘書長張淑卿說，家庭結構改變下，長輩從過去子孫滿堂，但現在可能子女不在身邊、獨居，尤其平均餘命漸增，如何安排自己的老後人生顯得必要，除了保持身心健康、社會參與、安居安全等，財務、遺物甚至死亡的安排也等同重要。
過去大家聚焦活躍老化，現在慢慢轉往幸福老化、生產老化，直到死前，無時無刻都知道自己在過怎麼樣的日子，好好安排自己的人生，生命跟生病的過程，都能自己掌握，而不是被決定。「不能決定能活多久，但可以決定怎樣活」，這是大家都需要學習的觀念。
然而，相對日本對「終活」的態度正向，台灣卻仍在起步。張淑卿說，政府沒有不做，只是還太鬆散，老盟預計明年推出「第三人生規畫師」，培訓高齡者成為健康自主帶領人，引領其他高齡者面向老化的12個議題，包括自主健康、疾病、認知、睡眠、福利權益、死亡等，由高齡者來帶高齡者，比20、30歲的年輕人來做，更具效果。
陽光行動／帶長輩玩桌遊 乘機做身後規畫
新北市是全台老年人口最多的城市，已破八十萬人。二○一七年新北市政府率先推出「晚美人生我做主」，這項計畫發想來自時任老人福...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨
善終是需要準備的，但國內首例終活調查，卻揭露國人準備嚴重不足；邁入超高齡社會的台灣，一個人的老後，衝擊正步步進逼，簽預立...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陽光行動／舉辦人生畢典 癌末夫無憾謝妻
高雄市立民生醫院前院長蘇健裕七年前癌逝。他的妻子尹亞蘭，在他生命最後階段，為他舉辦一場名為「人生畢典」的生前告別式，蘇健...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陽光行動／預立醫療決定 簽署數沒1％
國人臨終前平均臥床八年，簽署預立醫療決定（ＡＤ）讓生命有尊嚴善終，但病主法上路七年，簽署人數不到百分之一。病主法起草人、...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陽光行動／猛男抱出場 她向親友道別
在「忘了我記得」秦漢生前告別式客串演司儀的郭憲鴻，真實身分是殯葬業「冬瓜行旅」創辦人，他辦過六場生前告別式，印象最深刻的...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陽光行動／入棺錄遺言 親自安慰家人
「和光里」有專為生前告別式打造的儀式會場，曾有癌末患者躺在棺材裡，安慰摯愛的家人，「我不希望你們哭得這麼傷心」；也有站在...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陽光行動／人生畢業照 為臨終者留下最美模樣
「早知道多幫爸爸拍幾張照片」，告別式上的遺照幾乎都經過Ｐ圖後製而成，年僅十九歲的喪禮攝影師廖美晴，發起生前寫真拍攝計畫，...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話