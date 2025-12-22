陽光行動／營造工程層層轉包…勞動條件差 難吸引年輕工人

營造業缺工嚴重，產業形象不佳、勞動環境、層層轉包下的雇傭關係不健全，都難吸引年輕人投入。

勞動部統計營造業移工總數達三萬二九三○人，重大公共工程二萬二三七七人占比最高；第一線工地多數是移工面孔，台籍工人比率愈來愈低。勞動部政務次長李健鴻指出，二○二二年五月政府放寬公共工程以外的部分民間工程也能申請移工，但人力嚴重短缺的挑戰未獲改善。

「層層轉包的生態是問題癥結。」李健鴻說，營造人力供應長期高度依賴包工頭，大型營造廠通常將工程拆分轉包給中小型營造廠，小型營造廠再交由包工頭調度人力，多數工人並非受僱於營造廠，這種模式造成最底層工人沒有薪資與福利的穩定保障，與營造廠難以建立穩定的雇傭關係，對年輕人或新血不具吸引力。

層層轉包模式也衍生勞動權益保障與職災責任歸屬不清等爭議，台中新光三越氣爆及全聯倉儲大火等事件，都凸顯此問題。

屏科大不動產系教授賴碧瑩說，最佳解方是營造廠自聘工人，但因水電、模板、鋼筋、地基等工種太多，大型營造廠有能力自聘，中小型營造廠則因成本太高、無能為力，加上有些工人上工三天，接著可能有幾天無法上工，能否連貫投保勞保都成問題，勞動部要解決短期工的勞保業務，配合修法要求承攬工程的業主負起工地專案管理責任，確保所有轉包的工人權益。

賴碧瑩觀察高雄工地，其實不缺勞力活的工人，缺的是專業技術工；傳統工地的刻板印象是露天、高溫、高粉塵，高風險、低保障，勞健保、職災保障等常有漏洞，社會觀感差。

她認為，產官學界要設法翻轉這些刻板印象，許多大型公共工程的工地管理相當好，年輕人對此普遍有訊息落差。許多帶人也帶心的績優營造廠亟需專業人才，年輕人在工地蹲個幾年、擁有專業證照，前途和「薪情」都很好，差別在於不是待冷氣房，也比一般人早上工。

曾在建設公司擔任工地主任的地方政府工務主管表示，缺工問題愈來愈嚴重，恐連帶影響工程品質。他感嘆，工程品質要靠要求，工地缺工時還能怎麼嚴格要求？雖然工地環境已漸有改善，但現在年輕人自小生活條件好，對工作與生活品質要求更高，中小型營造業若不與時俱進、提升待遇與環境，更難吸引新血。

