陽光行動／管控失靈⋯混蛋溯源形式化 無助食安
農業部為強化食安與溯源管理，預告自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，新制上路後，洗選蛋的市占率將從四成提高至七成以上，但產業界質疑，洗選過程「混蛋」難免，溯源制度流於形式，食安能安嗎？
去年十一月，彰化衛生局在文雅畜牧場出場的洗選盒裝蛋品中，檢出農藥芬普尼殘留。該牧場月產一百廿萬顆雞蛋，僅有十五萬顆洗選蛋有編碼得以溯源，即時下架，其餘多以散裝箱蛋形式進入傳統市場，難以追查。
彰化蛋農陳秋池表示，芬普尼事件讓消費者意識到，不同品牌的雞蛋，可能實際來自同一牧場，這其實就是通路運作的遊戲規則，蛋商自牧場收購後，經洗選與包裝，再銷往超商、量販等通路，但因各通路上架費與抽成機制不同，零售價格自然出現落差。
擴大洗選制增設冷鏈 恐推升蛋價
他直言，部分蛋商同時向多個牧場收蛋，車子出去繞一圈，這家收一點、那家收一點，洗選制度存在「混蛋」風險，一旦其中一處出現藥物殘留問題，混入後恐影響整批產品。他也質疑，政府推動擴大洗選制度，若中游與末端缺乏冷鏈配套，新增設備與運輸成本，恐進一步推升蛋價。
蛋農林一兩表示，不論是否經過洗選，都難以完全杜絕「混蛋」問題。以蛋商與通路簽約供貨為例，若原本配合的十個雞場中有多場爆發禽流感，為了避免違約，業者往往只能四處調蛋補足數量，前幾年蛋荒時就是如此運作。
溯源標籤難防堵混充 留操作空間
散裝蛋雖依法須逐箱黏貼溯源標籤，林一兩直言，現行溯源制度並未真正控管雞蛋來源與產量，仍存在操作空間。傳聞有違法牧場可私下向合法牧場取得溯源標籤，亦有蛋雞場將他場雞蛋運入自家場內後，再貼上自家標籤對外販售，實際來源難以查核。「我說這是我這裡生的，你能知道是哪一隻雞生出來的嗎？」他質疑，溯源制度流於形式，難以防堵混充問題。
台北市蛋商公會理事長林天來說，信用就是產業的門面，芬普尼事件造成蛋品大規模下架，通路銷售重挫，整體營業額至今仍較過去下滑至少兩成。他肯定擴大洗選制度，認為品質不佳的雞蛋難以進入洗選體系，最終將被市場淘汰，促使產業升級。
農業部表示，洗選業者從進貨到出貨各環節都要落實登錄管理，即使原料蛋來自多個畜牧場，也須逐一記錄來源，違者將處六千元以上、三萬元以下罰鍰，並可按次處罰，以確保生產資訊的準確性與可追溯性。
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