陽光行動／缺口5萬多人…營造業缺工 老人、移工苦撐
淡江大橋明年五月即將通車，橋上收尾工程緊鑼密鼓，焊接的火花此起彼落；一群泰籍移工戴著頭盔、電焊面罩、手套，「全副武裝」挺過十幾個酷暑和冷冽海風的冬季。台籍領班說，最高紀錄有三百多泰籍移工投入蓋橋工程，沒有他們，這座驚豔全球的大橋蓋不出來。
工地大缺工 赴泰國找人
工信工程公司是大橋工程承包商，台灣區綜合營造業公會理事長陳煌銘是工信工程前董事長；他說，大橋採全斷面焊接技術是一大特色，焊接技術吃重，本地找工人本來就難，碰上新冠肺炎疫情衝擊與科技廠高薪搶工人，大缺工差點讓工程做不下去，他到泰國選工再訓練他們考焊接證照，解決人力缺口。
在新北市的三峽區長福橋改建工地，六十六歲綁鐵工王啟泰每天從汐止開車四十多公里來上工，他是現場少數的台籍工人，其餘九人則是泰籍移工。
王啟泰日薪兩千五，月入六、七萬，隨年紀增長，自覺體力大不如前。他說，三年前曾在三鶯大橋工地發生意外，左小腿遭石頭壓傷骨折，休養半年才重回工地。
營建業心聲 不能沒移工
「工地很熱又容易曬成黑炭，多數年輕人不願做這一行」，王啟泰直言，他兒子就選擇開計程車，完全不考慮到工地賺血汗錢。
兩件大小規模不同的橋梁工程，呈現工地人力老化、靠外籍移工支撐的缺工窘境，也是全台工程的縮影，「不能沒有移工」成營建業的心聲。
內政部國土署二○二四年「營造業經濟概況調查報告」顯示，營造業勞工空缺總數有五萬二九六三人，以基層勞工缺額三萬九八五九人占百分之七十五點三最多，技術性勞工缺額二萬八一○三人，高於普通體力工一萬一七五六名逾一倍。
吸引年輕人 治標也治本
缺工海嘯正襲向各行各業，工地只是冰山一角；國發會預估到二○二八年勞動力缺口將近卅五萬人，即便提高國人勞動參與率，也只能增加十五萬人，約廿萬缺口勢必仰賴移工填補。陳煌銘憂心，引進移工不是萬靈丹，一旦人力輸出國經濟富裕了，恐怕就會關上輸出移工之門，主張要加緊培育本土人才。
「營造業勞動條件一直未能有效改善，成為吸引新血投入的一大障礙」，中正大學勞工系教授馬財專分析，即便薪資有顯著提升，有些專業技術工人日薪可達五千至八千元，仍無法吸引年輕人投入，原因在於勞動環境依然惡劣，除工時長，高溫、高空作業的工作場域，大雨天還要趕工，高薪吸引力有限；改善職場安全、提升專業性，改變年輕人對營造業的刻板印象，才能順利攬才。
陽光行動／營造工程層層轉包…勞動條件差 難吸引年輕工人
營造業缺工嚴重，產業形象不佳、勞動環境、層層轉包下的雇傭關係不健全，都難吸引年輕人投入。聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
陽光行動／阿鴻把工地變舞台 女兒大讚好帥
「工地是我的舞台，水泥、磚牆與『西阿給（粉光）』是用雙手勾勒的藝術。」四十五歲的鄭志鴻國中畢業，臉書「泥作阿鴻」是他分享水泥工日常的粉絲專頁，有廿萬人追蹤，透過文章、出書、演講讓更多人看到做「土水（台語，水泥工）」的職人價值。聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
