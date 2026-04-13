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陽光行動／蛋價揭密⋯同場不同價「混蛋」又難防
蛋出同源 每盒50元到上百元！價格反映通路 而非品質
去年彰化發生芬普尼「毒蛋」，引發恐慌，問題蛋來源是洗選蛋；近日高雄出現春捲集體中毒案，檢出的沙門氏菌指向疑似雞蛋釀禍，來源是散裝箱蛋。
國內雞蛋兩大通路，接連出事，產業結構性問題浮上檯面。聯合報採訪團隊直擊蛋雞養雞場，揭開蛋價運作真相，把產業界的祕密一次攤在陽光下。
價格落差 買貴冤大頭
雞蛋食安一再不安，其中去年毒蛋事件下架的洗選蛋雖較傳統箱蛋易溯源，但也意外揭開另一層爭議，當時下架九款蛋品，有的每盒賣50多元，有的卻是上百元，來源卻是同一牧場，掛上不同品牌後「蛋價」大不同，買貴的人不就成了冤大頭？
聯合報採訪團隊進入彰化蛋農陳秋池牧場，斥資上億元打造的密閉水簾式雞舍，10萬隻蛋雞如同「住進公寓」，分布在四層籠架中規律產蛋，雞蛋透過輸送帶自動收集，直接串聯分級與洗選設備，生產流程高度機械化，環境乾淨，冬暖夏涼。
「芬普尼蛋事件揭開了產業的祕密。」蛋農陳秋池一開口直戳要害。他表示，盒裝雞蛋售價，多取決於通路上架費與抽成比率，非單純反映品質差異。
結構問題 價不由蛋農
陳秋池直言，這正是蛋品市場的結構性問題。為擺脫價格被動，他選擇自創品牌，從飼養、洗選、包裝到銷售一條龍控管，讓品質與價格對應一致。
南部蔡姓蛋農指出，蛋商通常同時向多個牧場收購雞蛋，送入洗選場後以整批方式清洗，再依大小分級、包裝，甚至有業者為節省噴印成本與作業時間，以單一牧場作為代表標示，「進了洗選場，幾乎都混在一起了。」
蛋行老闆林天仁表示，超市貨架上的盒裝蛋，與傳統市場販售的散裝蛋，也有可能來自同一牧場。
不過，有業者表示，同一牧場因飼料配方或飼養方式不同，仍可能產生成本差異。養雞協會人員則透露，出事的彰化牧場溯源標籤全被收回，無法繼續營運出貨，為何下架的九款蛋品價格不一？目前並沒有定價規範，只要消費者願意買，價格怎麼定，是市場機制。
蛋商包銷 小農難生存
34歲青農林一兩推著推車，穿梭在蛋雞籠架間俐落收蛋。他25歲借錢創業，才站穩腳步，去年丹娜絲颱風一夕「滅場」，兩萬隻蛋雞全沒了，他另租小型雞場，從頭再來。
林一兩說，在包銷制度下，產地價由蛋商主導，蛋農幾乎沒有話語權。市場缺蛋時，擔心要是感染禽流感，沒蛋可賣；產量過剩時，又怕被蛋商「放場」，賣不出去。像他們這種傳統小農，沒本錢做品牌，只能繼續夾縫中求生存。
近年台灣蛋價暴漲暴跌，2023年初全台蛋荒，政府大量引進33萬隻種雞，埋下產量過剩導火線，產銷調節失靈，農民與消費者雙輸，「混蛋」更讓消費者陷於食安風險。
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