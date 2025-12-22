陽光行動／解決營造業缺工 學者建議提升職人地位、導入自動化

營造業缺工嚴重，學者建議應提高產業自動化。

台灣缺工警報響不停，專家直言長遠之計是改善勞動條件、推動科技導入工程，並強化專業人才培育，才能紓解困境。台灣區綜合營造業公會理事長陳煌銘則直接點名四百多億就業安定基金，政府要用這筆錢開設技職訓練班，而不是拿去裝潢辦公室或開演唱會；也要強化技職教育，培養本土技術人員。

「短期無法不依賴外勞，長期要讓年輕人願意投入營造業。」陳煌銘說，缺工的關鍵解方是強化技職教育、提升職人地位，同時改善工作環境。他表示，每引進一名移工，雇主須每月提撥兩、三千元就業安定基金，目前基金已累積超過四百億元，錢卻沒用在人才開源的正途，應用這筆錢開設技職訓練班，讓年輕人學習一技之長，培養本土技術人員。

廣告 廣告

陳煌銘說，現在讀大學變成唯一選擇，沒人願意做基礎工程，過度強調學歷，如今技職土木、建築科招生困難，畢業生多半選擇做設計，而非監造與施工，產業基層人力逐漸流失，技術斷層更嚴重。他強烈主張教育改革，讓技職被尊重，而非無奈的選擇，當行業職人化、收入在中上水準，也有光榮感，就有未來。

新北市教育局技職科長江彥廷表示，不能怪大學畢業生為何不去工地做工，因為先前的教育政策本來就不是要培養基層勞工，所以工地、餐飲、水電等各領域都缺工；包含目前技職教育也希望學生成為土木工程師、建築師，而不是培養做板模、電焊、綁鋼筋的人，「問題是，如果只會畫圖，沒有基礎工程經驗，可能叫不動砌磚、測量、綁鋼筋的工人。」

「這幾年畢業生進營建職場的比例很低。」江彥廷與瑞芳高工校長潘泰伸異口同聲說，早年畢業生多直接進職場，自從專科學校升格技術學院、科大後，大多以升學為目標。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，建築產業自動化程度偏低，每個建案、工程有不同設計，導致施工難標準化，人力需求特別高，如果不減少對人力的依賴，缺工只會持續惡化。

地方政府吳姓工務主管說，歐美許多國家早就用自動化焊接與綁紮鋼筋，台灣焊接工日薪雖喊到八千元，但眼睛長期接觸強光，容易黃斑部病變，有時要在高空作業，風險很大，改成機械自動化才是解方。

陳煌銘說，缺工會造成業界面臨流標、工期延宕壓力，政府應設法讓缺工惡化速度慢一點，他也認同營造業應加速導入自動化，減少人力需求。

【看原文連結】

更多udn報導

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身

女星上台領獎跌倒現場驚呼一片 意外美到「摔出神圖」

吃橘子別再丟掉這部位 助血管軟化、預防動脈硬化