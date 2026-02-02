陽光行動／詐騙橫行 全台上萬超商成重災區
台灣詐騙橫行，民眾不堪其擾之餘，打詐專法上路一年半，受害人數、受騙金額仍節節攀升，過去外界的目光焦點大多集中在銀行、ＡＴＭ，但事實上，民眾最常去的超商，早已成為詐騙行為發生最頻繁的場域之一。超商業者一致表達願意全力配合政府打詐，但面對車手於超商ＡＴＭ領錢這個難題，更希望政府能夠挹注資源，尤其最好能讓超商與警察之間有更密切的連線，別再讓超商獨立作戰。
不論是媒體報導，或是民眾的印象，銀行一向是防詐的重點，受過訓練的櫃檯行員，配合警政系統，的確攔下了不少差一點被詐騙的民眾，但其實詐騙不只有匯款行為，詐團手法日新月異，而台灣又是超商密度最高的國家，上萬家多功能、日常生活不可或缺的超商，就成了詐騙行為發生的重災區。
現今超商面臨的詐騙樣態大致可分為四類，例如詐團假冒超商官網舉辦抽獎騙個資、誘騙民眾購買點數再傳送序號、因為超商提供代收包裹服務而衍生出的「幽靈包裹」，以及幾乎每家超商都有的ＡＴＭ，也成詐團車手盯上的目標。
車手常在ATM領錢
超商業者表示，買點數、幽靈包裹都可以透過店員進行確認、勸阻。但是，最令人頭痛的，莫過於車手在ＡＴＭ領錢，超商員工留意到了卻很難直接報警，就怕自身安全受威脅，因此也期盼，是否有可能可以建立警政、超商連線，透過連線方式，不但保障員工安全，還能更快抓到車手，進而溯源抓出詐騙集團首腦。
對於超商業者難題，打擊詐欺警官說，面對詐騙，的確有不少店員熱心提供協助，但也有部分店員態度消極，希望業者加強訓練及管理，公私協力才能防堵詐騙。
刑事局表示，各派出所也會與轄內超商建立聯繫管道，店員發現可疑車手，如滯留ＡＴＭ時間過長、持多張提款卡提領、短時間頻繁提領，應即時致電一一○或派出所，通報警方到場盤查，若不便講電話，可透過與派出所建立的LINE群組通報。
店員阻詐成額外負擔
對於政府打詐單位要求業者應加強訓練及管理，超商業者私下透露，警政機關經常要求超商協助，不管是建立包裹退貨機制、店員阻止詐騙行為等，而為了打詐，大家都很願意配合，但在協助打詐的背後，超商其實負擔了不小的風險與成本，例如協助民眾進行幽靈包裹退貨，還必須去跟集運商追回款項，人力、成本都是額外的負擔。
此外，超商店員就算發現車手在店裡，也很難直接當著歹徒的面報警，就怕事後被詐團盯上，人身安全受到威脅，而同時，不管是在包裹、點數勸阻上，也很常遇到不理性的消費者。
多家超商業者呼籲，要有效打詐，是否能夠讓超商門市、至少初步讓車手取款的熱點門市與警政單位建立緊密連線，畢竟，人身安全是超商業者的最優先考量。
